«Почту России» внесли в реестр IT-компаний

Новый статус «Почты России» позволит сотрудникам компании получать некоторые льготы. Однако не уточняется, какие именно. В «Почте России» отметили, что за 2021 год четверть всех доходов — 52,8 млрд рублей — были потрачены именно на IT-сервисы. Это сайт pochta.ru, приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и так далее.

«"Почта России" не будет претендовать на льготы, связанные с пониженным налогом на прибыль и страховыми взносами, поскольку не подпадает под существующие требования по доходам, получаемым от IT-деятельности. Этому критерию соответствуют только узкоспециализированные IT -компании, занятые в разработке ПО», — пояснили в пресс-службе.

UPD: В Минцифры пояснили, что на льготы для IT-компаний (налоговые льготы, льготные кредиты разработчикам, льготную ипотеку для сотрудников и т.д.) «Почты России» претендовать не сможет, так как для этого требуется подтверждение Налоговой службы о доли IT-выручки компании в общем объеме поступлений. Однако IT-специалисты, работающие на «Почте России», смогут претендовать на отсрочку от армии, если они при этом отвечают остальным условиям (обновлено 14:49).

В марте правительство РФ приняло очередной пакет поддержки IT-компаний. Он в том числе включает нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты для компаний, льготную ипотеку и отсрочку от призыва на военную службу для IT-специалистов.