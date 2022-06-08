Евросоюз обяжет производителей электроники выпускать гаджеты с единым разъемом для зарядки

Решение депутатов коснется смартфонов, планшетов, электронных книг, камер, bluetooth-наушников, портативных колонок, игровых консолей, ноутбуков и других электронных устройств небольшого и среднего размера. Производители должны будут выпускать зарядные устройства с одинаковой скоростью подачи энергии. При этом покупатели смогут сами решать, покупать им устройство с «зарядником или без него».

«Европейские потребители давно разочарованы тем, что с каждым новым устройством накапливалось множество зарядных устройств. Теперь они смогут использовать одно зарядное устройство для всей своей портативной электроники», — приводит РБК слова докладчика Европарламента Алекса Агиуса.

Отмечается, что новые правила призваны сделать электронику более экологичной, сократив количество отходов. К тому же, по подсчетам Европарламента, стандартизация позволит покупателям сэкономить до €250 млн в год. Официально одобрить соглашение депутаты должны после летних каникул.

Следует отметить, что Еврокомиссия внесла проект о единых зарядках еще в январе. С тех пор эту инициативу в СМИ иногда называли «законом против Apple». Действительно, во время обсуждения инициативы представители компании утверждали, что унификация разъемов замедлит инновации.

Впрочем, еще в начале мая Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что Apple тестирует модели iPhone с разъемом USB-C.