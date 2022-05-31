Как рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, одно из известных проблемных мест в Москве — угол Никольской улицы и Красной площади, где всегда многолюдно. Также наушники зачастую хрипят и глохнут на стадионах, в метро и других местах скопления пользователей.

О сбоях в работе беспроводных наушников знают не только эксперты рынка электроники, но и специалисты по использованию радиочастот. Все дело в том, что Bluetooth-устройств, использующих частотный диапазон 2,4 ГГц, становится все больше при ограниченной емкости самого диапазона — и беспроводные устройства таким образом просто мешают друг друг.

Данный диапазон частот используют умные колонки, WiFi-роутеры и другие устройства. Решить проблему с перенаполнением емкости диапазона может выделение дополнительных частот для беспроводных гаджетов. Так, в некоторых странах для новых электронных гаджетов уже выделяется новая полоса радиочастот в нижней части диапазона 6 ГГц.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков полагает, что эфир на частотном диапазоне 2,4 ГГц будет засоряться в России и дальше, пусть и не такими быстрыми темпами, как до начала 2022 года. В данной ситуации власти должны начать обсуждение вопроса о выделении дополнительных частот для таких устройств, а производители — о внедрении новых технологий, позволяющих бороться с помехами, считает эксперт.