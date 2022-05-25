Apple и Samsung продолжают регистрировать новые гаджеты для продажи в Евразийском экономическом союзе

О том, что крупнейшие игроки на рынке электроники — компании Apple и Samsung — продолжают регистрировать новую технику, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Росаккредитации. Так, российское подразделение Samsung Electronics вплоть до 19 мая числилось заявителем в документах на сертификацию телефонов, мониторов, телевизоров и другой бытовой техники, в том числе еще не выпущенной. Всего с начала мая компания зарегистрировала 12 сертификатов и 22 декларации.

Российское подразделение компании Apple также регистрировало свою новую технику — в частности, компьютер Mac Studio и монитор Studio Display. Испытания iPhone SE третьего поколения в версии для рынков ЕАЭС проходили в испытательном центре московского Научно-исследовательского института радио.

Как считают эксперты, сертификация и декларирование новой техники может производиться как ради поставок в страны-участницы ЕАЭС — в частности, Казахстан и Армению — так и с расчетом на то, что «турбулентные события закончатся» и технику снова можно будет продавать в России. Источник издания среди дистрибуторов потребительской электроники также отмечает, что российские подразделения компаний могут подавать заявки и в надежде на возобновление поставок, и «для поддержки тех, кто будет импортировать их продукцию».