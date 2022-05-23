Статистика дня: поставки кнопочных телефонов в Россию увеличились на 43%

По данным аналитического центра GS Group, которые приводит РБК, в первом квартале 2022 года в Россию поставили на 43% кнопочных телефонов больше, чем за аналогичный период 2021-го. Общее количество устройств достигло 3,5 миллионов. Одновременно с этим сократились поставки смартфонов — на 14%, до 6,8 миллиона штук. Таким образом, всего в Россию за отчетный период поставили 10,3 миллиона телефонов и смартфонов, что примерно соответствует уровню прошлого года.

Как отмечает руководитель GS Group Александр Сурков, в январе уровень поставок смартфонов в Россию соответствовал прошлогоднему, в феврале был зафиксирован рост импорта кнопочных телефонов, в марте объемы продаж устройств обеих категорий резко упали — суммарно до 1,6 миллиона штук, что в полтора-два раза меньше, чем в предыдущие годы.