Статистика дня: поставки кнопочных телефонов в Россию увеличились на 43%

Поставки в Россию кнопочных телефонов в первом квартале 2022 года увеличились на 43%. Сейчас общее количество таких устройств в стране достигло 3,5 миллионов и сравнялось с уровнем 2017 года.
По данным аналитического центра GS Group, которые приводит РБК, в первом квартале 2022 года в Россию поставили на 43% кнопочных телефонов больше, чем за аналогичный период 2021-го. Общее количество устройств достигло 3,5 миллионов. Одновременно с этим сократились поставки смартфонов — на 14%, до 6,8 миллиона штук. Таким образом, всего в Россию за отчетный период поставили 10,3 миллиона телефонов и смартфонов, что примерно соответствует уровню прошлого года.
Как отмечает руководитель GS Group Александр Сурков, в январе уровень поставок смартфонов в Россию соответствовал прошлогоднему, в феврале был зафиксирован рост импорта кнопочных телефонов, в марте объемы продаж устройств обеих категорий резко упали — суммарно до 1,6 миллиона штук, что в полтора-два раза меньше, чем в предыдущие годы.
О ситуации на рынке мобильных устройств, цитата по РБК:
Рядовой абонент все больше втягивается в экосистемы цифровых сервисов, которые не работают на кнопочных телефонах, например банковские приложения и онлайн-кинотеатры. С другой стороны, факторы популярности кнопочных телефонов все еще актуальны: простота и надежность, низкая цена, «долгая» батарея, отсутствие выхода в интернет и т.д. Но сегодня на соотношение в продажах смартфонов и кнопочных телефонов гораздо большее влияние оказывают непотребительские факторы: турбулентность логистики, лояльность к бренду, который, как оказалось, может просто бросить свой рынок, и падение покупательной способности по всему миру.
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