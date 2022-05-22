Apple показала ролик с «торгами» персональных данных. Это реклама функций приватности в iPhone

По данным Apple, индустрия все чаще отслеживает и собирает персональные данные пользователей. Это происходит каждый день, часто без ведома и разрешения владельцев устройств. Компания утверждает, что «сбор и отслеживание людей и их персональной информации» приносит индустрии 227 млрд долларов в год.

Для ограничения нежелательного отслеживания компания предлагает использовать функцию App Tracking Transparency. Еще одна функция Mail Privacy Protection не позволяет отправителям электронных писем собирать сведения об активности пользователей в приложении «Почта».