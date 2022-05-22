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Технологии

Apple показала ролик с «торгами» персональных данных. Это реклама функций приватности в iPhone

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Компания Apple выпустила ролик, посвященный функциям приватности в iPhone. В видео личные данные героини по имени Элли оказываются на аукционе — на торги выставлены ее письма, геолокации, история браузеров, все контакты, а еще список покупок.

В качестве покупателей на аукционе выступают представители различных компаний. В финале ролика Элли решила проблему, включив функции App Tracking Transparency и Mail Privacy Protection. После этого аукционист вместе с покупателями исчезают.

По данным Apple, индустрия все чаще отслеживает и собирает персональные данные пользователей. Это происходит каждый день, часто без ведома и разрешения владельцев устройств. Компания утверждает, что «сбор и отслеживание людей и их персональной информации» приносит индустрии 227 млрд долларов в год.

Для ограничения нежелательного отслеживания компания предлагает использовать функцию App Tracking Transparency. Еще одна функция Mail Privacy Protection не позволяет отправителям электронных писем собирать сведения об активности пользователей в приложении «Почта».

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