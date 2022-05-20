СМИ: Apple занимается разработкой гарнитуры смешанной реальности

В Apple не стали комментировать информацию. Однако другие собеседники издания сообщили, что работа над разработкой rOS (reality operating system) — программного обеспечения для гарнитуры — ускорилось в последние несколько недель.

К тому же презентация нового устройства на заседании совета директоров означает, что в течение нескольких месяцев может быть запущена новая категория продукции Apple. Этого не происходило со времен Apple Watch в 2015 году.

Bloomberg описывает новое устройство как гарнитуру смешанной реальности. В ней будут использоваться камеры на внешней стороне для потоковой передачи изображений на дисплеи с высоким разрешением внутри гарнитуры и технологию, названную «сквозной» дополненной реальностью. Эксперты предполагают, что в устройстве будут использовать прозрачные линзы и оно будет ближе по весу к паре очков. Однако окончательный вариант разработки еще не до конца представлен.

Новый продукт должен стать для компании еще одним способом расширения линейки устройств, на которые приходится около 80% годовых продаж. По данным агентства, гарнитура находилась в разработке с 2015 года. Впервые презентовать новое устройство планировалось в 2019 года, затем релиз переносили трижды.