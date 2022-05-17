Apple позволит повышать цену подписки в App Store без согласия пользователя

По словам Apple, эти нововведения нужны, чтобы пользователи не теряли доступ к подписке из-за того, что пропустили сообщение о поднятии стоимости.

Раньше при увеличении цены на подписку пользователей необходимо было уведомить заранее, а юзеры должны были сразу согласиться на новые условия. Если согласия не было, то автоматическое продление прекращалось. Теперь же подписка будет продлеваться без дополнительных действий со стороны клиента.

Однако есть несколько условий, при которых подписка будет продлеваться автоматически. Повышение стоимости подписки происходит не чаще раза в год, не превышает 5 долларов и 50% от стоимости месячной подписки или 50 долларов и 50% — от годовой. Во всех других случаях пользователь должен дать согласие на новую цену.

Также разработчику все-равно придется уведомлять юзеров об изменениях цены перед следующим списанием денег за подписку. Пользователь будет получать информацию о новой стоимости подписки по электронной почте, push-уведомлению или в приложении.