ВКонтакте запустила мессенджер в отдельном приложении

В приложении можно общаться с людьми из списка друзей ВКонтакте, так и с контактами из телефонной книги. Пользователям доступны исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений. Также в приложении есть функция расшифровки аудиосообщений.

Также юзеры могут отправлять музыку, стикеры и фото, видео и истории, файлы весом до 2 гигабайт, делиться геопозицией и переводить деньги. VK Мессенджер позволит создавать чаты на более чем 1 тысячу человек.

Помимо этого, в приложении есть функции, которые недоступны в полной версии ВКонтакте. Например, исчезающие чаты, в которых пропадают через некоторое время все сообщения, и возможность скрыть время последней активности.

В VK Мессенджер есть возможность настраивать фоны, размер шрифта и устанавливать темную тему. Неактуальные переписки можно архивировать, а самые важные закреплять наверху в списке чатов.

Сейчас «VK Мессенджер» доступен в бета-версии (для Android и iOS). Разработчики обещают добавлять новые возможности с учетом пожеланий пользователей.