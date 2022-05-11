В Сеть слили внутренние данные Rutube после «мощной кибератаки»

На одном из скриншотов видно, что что телеведущий Владимир Соловьев зарегистрировал канал на Rutube через почту Gmail, принадлежащей компании Google. В Сети также выложили письмо, которое якобы директор Rutube Алексей Назаров отправил в ФСБ. В нем он говорил о возможных махинациях при закупке системы информационной защиты у дочерней структуры российской Group-IB. Ущерб составил более 407 млн рублей.

Позднее Group-IB опровергла связь с уязвимостями Rutube. В компании отметили, что ее системы не использовались для защиты от кибератак сервиса. У Group-IB был совместный проект в марте 2021 года, но ООО «Руформ» (юрлицо Rutube) сам приостановил соглашение.

Напомним, 9 мая RuTube подвергся «мощной кибератаке». Хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за взлом хостинга. Представители компании заявили, что во время атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии сайта и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.

На данный момент представители Rutube заявили о «полном восстановлении поврежденной части инфраструктуры».

«Нам удалось частично оправиться после серьезнейшей атаки. Поврежденная часть инфраструктуры полностью восстановлена. Сейчас Rutube последовательно возобновляет работу сервиса», — заявил «Ведомостям» гендиректор Rutube Александр Моисеев.

По его словам, сначала разработчики восстановят функцию просмотра видео, а в ночь с 10 на 11 мая — возобновят эфирное вещание и работу стриминговых сервисов. Однако на момент публикации новости сервис остается недоступным.

Как сообщил директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков, хакеры успели удалить несколько критических данных и выкачали информацию, чтобы публично подтвердить утечку.

Сейчас в Rutube ведется расследование инцидента, чтобы установить, были ли причастны к атаке кто-то из сотрудников. Разбирательство займет от полутора до трех недель, добавил Новиков.