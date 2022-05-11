В Сеть слили внутренние данные Rutube после «мощной кибератаки»

В Twitter после «мощной кибератаки» опубликовали скриншоты внутренней системы Rutube со списком каналов пользователей. Об этом сообщает BBC.
На одном из скриншотов видно, что что телеведущий Владимир Соловьев зарегистрировал канал на Rutube через почту Gmail, принадлежащей компании Google. В Сети также выложили письмо, которое якобы директор Rutube Алексей Назаров отправил в ФСБ. В нем он говорил о возможных махинациях при закупке системы информационной защиты у дочерней структуры российской Group-IB. Ущерб составил более 407 млн рублей.
Позднее Group-IB опровергла связь с уязвимостями Rutube. В компании отметили, что ее системы не использовались для защиты от кибератак сервиса. У Group-IB был совместный проект в марте 2021 года, но ООО «Руформ» (юрлицо Rutube) сам приостановил соглашение.
Напомним, 9 мая RuTube подвергся «мощной кибератаке». Хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за взлом хостинга. Представители компании заявили, что во время атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии сайта и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.
На данный момент представители Rutube заявили о «полном восстановлении поврежденной части инфраструктуры».
«Нам удалось частично оправиться после серьезнейшей атаки. Поврежденная часть инфраструктуры полностью восстановлена. Сейчас Rutube последовательно возобновляет работу сервиса», — заявил «Ведомостям» гендиректор Rutube Александр Моисеев.
По его словам, сначала разработчики восстановят функцию просмотра видео, а в ночь с 10 на 11 мая — возобновят эфирное вещание и работу стриминговых сервисов. Однако на момент публикации новости сервис остается недоступным.
Как сообщил директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков, хакеры успели удалить несколько критических данных и выкачали информацию, чтобы публично подтвердить утечку.
Сейчас в Rutube ведется расследование инцидента, чтобы установить, были ли причастны к атаке кто-то из сотрудников. Разбирательство займет от полутора до трех недель, добавил Новиков.
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