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Технологии

Apple прекратила выпуск музыкальных плееров iPod

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Компания Apple заявила о прекращении производства музыкальных плееров iPod Touch. Об этом сообщается на сайте американской корпорации.

Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com

«Появившись более 20 лет назад, iPod покорил пользователей по всему миру возможностью взять музыку с собой в дорогу. Сегодня эта возможность интегрирована во всю линейку продуктов Apple благодаря приложению Apple Music», — сказано в заявлении компании.

Как рассказал старший вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвиак, появление iPod на рынке повлияло не только на музыкальную индустрию, но и на непосредственный процесс прослушивания музыки.

В компании также подчеркнули, что купить iPod Touch все еще можно. На сайте Apple и у авторизованных ресейлеров будут продавать яблочную технику, пока запасы не закончатся.

Первый iPod появился в продаже с 2001 года. Тогда это было оригинальное устройство Classic с механическим колесом прокрутки. Технологии развивались, и уже в 2007 году на рынке продемонстрировали первую модель iPod линейки Touch. Всего вышло семь поколений музыкального плеера.

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