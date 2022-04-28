МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 подняли цены на тарифы

«Мегафон» поднял цены на линейки «Без переплат» в нескольких регионах. Изменения затронули планы «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф», «Максимум». В среднем стоимость тарифов увеличилась на 30 рублей. В компании подорожание объяснили «увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи».

МТС поднял цену на тарифы на 30–50 рублей для планов «Нетариф» и «Нетариф Джуниор» в нескольких регионах. В компании пообещали, что «для действующих абонентов ничего не поменялось».

Tele2 убрал и обновил линейки «Мой Теле2»: «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», а также «Супер онлайн+». Последний заменили на «Супер разговор». В компании пояснили, что на новой линейке включена подписка на онлайн-кинотеатр Wink в средних тарифах, на more.tv — в верхних, есть безлимит на мессенджер Discord, а также расширили пакеты интернета и минут.

«Вымпелком» (бренд «Билайн») закрыл тариф «Анлим». Представители оператора заверили, что «современные тарифы превосходят архивные аналоги» по качеству и количеству сервисов. Также в архив переводят «старые тарифы с единичными пользователями», поскольку компании «необходимо высвобождение ресурсов».

Как считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в апреле тарифы стали стоить дороже в среднем на 10%. Это первое за несколько лет повышение действующих тарифов сразу рядом операторов.

Согласно договоренности «большой четверки» с Минцифры и ФАС, тарифы можно повышать не более уровня инфляции. В марте этот показатель составил 16,7%. Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов отмечает, что пока ждать нового повышения тарифов не стоит, поскольку сохраняется высокая конкуренция между операторами.