ФСИН предлагает привлекать осужденных айтишников к удаленной работе на бизнес

По его словам, к ведомству с таким предложением обращались в разных региона России.

«Таких специалистов не так много. К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будет заставлять работать на каких-то других производствах», — рассказал Хабаров.

Он уточнил, что речь идет о тех заключенных, которые отбывают наказание в исправительных центрах.

«Исправительные центры подразумевают, что это форма наказания через исправительные работы. Обязанность трудиться — это пункт номер один. В любой сфере центры могут быть применены, в том числе в IT-технологиях», — уточнил замглавы ФСИН.

Хабаров также отметил, что действующему законодательству осужденный в исправительных центрах может работать в пределах одного региона, однако формат удаленной работы позволит им сотрудничать с компаниями в других субъектах.