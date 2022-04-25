VK попросил Минцифры помочь в покупке серверов на фоне дефицита импортной техники

Крупнейшие российские IT-компании просят правительство помочь с закупкой вычислительной техники — серверов и систем хранения данных. Первыми стала компания VK: она написала в Минцифры с просьбой закупить «десятки тысяч серверов». Об этом рассказал «Коммерсанту» источник в правительстве.
На данный момент купить коммерческие партии нового оборудования в России практически невозможно. А запасы вычислительной техники подходят к концу, сообщили изданию участники рынка.
«Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены», — добавил собеседник «Коммерсанта».
В Минцифры рассказали, что получили письмо от компании, и вместе с Минпромторгом «принимают меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской техники». В Минпромторге «не видят причин для нагнетания обстановки» — «проблем с наличием продукции на складе не выявлено».
В VK рассказали об увеличении активности пользователей, из‑за которого нагрузка на инфраструктуру выросла. Но у компании «есть резерв мощностей для бесперебойной работы на продолжительный период».
Судя по всему, затруднения с закупками новой техники испытывает и «Яндекс». Однако в компании заверили, что «на текущий момент обладают необходимыми технологическими ресурсами и запасами для работы сервисов».
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