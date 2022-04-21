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Adobe смягчила правила продления лицензий для клиентов из России. Рассказываем, что изменилось

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Adobe разрешила продлевать лицензии своих продуктов для клиентов из России, которые ранее уже покупали их. Ограничения пока действуют только на новые закупки и расширение действующих контрактов, сообщили в компании.

Koshiro K / Shutterstock.com

Лицензию можно продлить через интернет-магазин Softline Store, который является официальным партнером Adobe в России.

«Компания Adobe в России разрешает продление лицензий для действующих клиентов. Информация была опубликована в официальном блоге вендора. Всем корпоративным пользователям канала продаж VIP в России доступно продление действующих лицензий Adobe, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов. В интернет-магазине Softline Store можно продлить свои лицензии и обратиться по вопросам Adobe в базовую техническую поддержку Softline», — сообщили в Softline.

В компании посоветовали заранее продлевать лицензии Adobe, чтобы не потерять доступ к продуктам. Отмечается, что при размещении заказа вендор может запросить дополнительную проверку. Это связано с санкционными ограничениями, добавляют в компании. Верификация может занимать от двух до десяти рабочих дней.

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