Adobe смягчила правила продления лицензий для клиентов из России. Рассказываем, что изменилось

Лицензию можно продлить через интернет-магазин Softline Store, который является официальным партнером Adobe в России.

«Компания Adobe в России разрешает продление лицензий для действующих клиентов. Информация была опубликована в официальном блоге вендора. Всем корпоративным пользователям канала продаж VIP в России доступно продление действующих лицензий Adobe, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов. В интернет-магазине Softline Store можно продлить свои лицензии и обратиться по вопросам Adobe в базовую техническую поддержку Softline», — сообщили в Softline.

В компании посоветовали заранее продлевать лицензии Adobe, чтобы не потерять доступ к продуктам. Отмечается, что при размещении заказа вендор может запросить дополнительную проверку. Это связано с санкционными ограничениями, добавляют в компании. Верификация может занимать от двух до десяти рабочих дней.