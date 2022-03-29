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Технологии

В Петербурге планируют запустить роботов-курьеров

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В Петербурге планируют запустить роботов-курьеров. Они смогут доставлять посылки от «Почты России», рассказал директор Северо-Западного макрорегиона «Почты России» Дмитрий Серебренников.

Shutterstock.com

По его словам, запуск роботов позволит расширить охват зон доставки. Сейчас прорабатывается вопрос, в каких районах роботы-курьеры начнут применяться: например, очевидно, в историческом центре работать им будет проблематично.

Ранее пилотные запуски экспериментальной технологии провели в Мурино. Сейчас в том районе работают три робота, их услугами можно воспользоваться с помощью телефона на системе Android. Руководители проекта пообещали, что скоро это станет доступным для владельцев iPhone. Стоимость доставки составляет один рубль и осуществляется в течение часа.

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