В Петербурге планируют запустить роботов-курьеров

По его словам, запуск роботов позволит расширить охват зон доставки. Сейчас прорабатывается вопрос, в каких районах роботы-курьеры начнут применяться: например, очевидно, в историческом центре работать им будет проблематично.

Ранее пилотные запуски экспериментальной технологии провели в Мурино. Сейчас в том районе работают три робота, их услугами можно воспользоваться с помощью телефона на системе Android. Руководители проекта пообещали, что скоро это станет доступным для владельцев iPhone. Стоимость доставки составляет один рубль и осуществляется в течение часа.