Мобильные приложения подсанкционных банков удалили из App Store и Google Play

Из магазинов приложений исключили ВТБ, Промсвязьбанке, «ФК Открытие» и Новикомбанке. У пользователей, которые ранее установили эти мобильные сервисы, они не были удалены. Банки размещают на своих сайтах и в telegram-каналах инструкции, как можно установить приложения. Отмечается, что банковские операции можно проводить и через веб-версии онлайн-банков.

Приложение «ВТБ мобайл» все еще можно скачать из онлайн-магазина Google, однако брокерское «ВТБ мои инвестиции», программа лояльности «Мультибонус», «ВТБ бизнес», «НПФ ВТБ» и приложения дочерних банков ВТБ в Армении, Грузии и Казахстане удалили.

В App Store до сих пор доступны приложения «ВТБ мобайл», «НПФ ВТБ» и дочерних банков ВТБ в Армении, Грузии и Казахстане.

Напомним, Американский стриминговый сервис Netflix удалил приложение из App Store и Google Play в России. Компания приостановила свою деятельность в РФ еще 6 марта.