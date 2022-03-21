Некоторые розничные сети перестали продавать россиянам электронику в рассрочку и кредит. При этом, как считают эксперты, такие способы оплаты в сложившихся условиях в принципе не будут пользоваться популярностью.
Об отмене программ рассрочки и продаж в кредит пишут «Известия» со ссылкой на сотрудников нескольких розничных сетей. Например, купить что-либо, расплатившись за товар позже, теперь невозможно в магазинах сети re:Store, являющейся официальным ритейлером техники Apple в России. Также рассрочки временно не действуют «М. Видео — Эльдорадо».
Эксперты не исключают того, что рассрочка может не вернуться в магазины электроники в течение еще нескольких лет. Кроме того, покупать и без того подорожавшую технику в кредит с двухзначной процентной ставкой желающих окажется мало.
«Что касается кредитов, то кое-где они сохраняются. Но для розницы это рискованный инструмент. Деньги от банков они получают с некоторой задержкой. Из-за волатильности курсов валют к моменту получения средств проданное устройство в рублях может уже значительно подорожать», — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По словам гендиректора Acer в России Дмитрия Кравченко, ранее примерно 30% техники стоимостью более 50 тысяч рублей покупали в кредит и рассрочку. Теперь ее продажи как минимум не будут расти.
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