Розничные сети перестали продавать россиянам электронику в рассрочку и кредит

Об отмене программ рассрочки и продаж в кредит пишут «Известия» со ссылкой на сотрудников нескольких розничных сетей. Например, купить что-либо, расплатившись за товар позже, теперь невозможно в магазинах сети re:Store, являющейся официальным ритейлером техники Apple в России. Также рассрочки временно не действуют «М. Видео — Эльдорадо».

Эксперты не исключают того, что рассрочка может не вернуться в магазины электроники в течение еще нескольких лет. Кроме того, покупать и без того подорожавшую технику в кредит с двухзначной процентной ставкой желающих окажется мало.

«Что касается кредитов, то кое-где они сохраняются. Но для розницы это рискованный инструмент. Деньги от банков они получают с некоторой задержкой. Из-за волатильности курсов валют к моменту получения средств проданное устройство в рублях может уже значительно подорожать», — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам гендиректора Acer в России Дмитрия Кравченко, ранее примерно 30% техники стоимостью более 50 тысяч рублей покупали в кредит и рассрочку. Теперь ее продажи как минимум не будут расти.