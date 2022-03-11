Список: вот 40 российских аналогов зарубежных сервисов типа Zoom, Trello, Photoshop, Tilda и Figma

Собрали подборку сервисов-аналогов, которые могут заменить иностранные, если их вдруг заблокируют или они решат уйти с российского рынка. В список вошло более 40 проектов, все они разделены по категориям: «Видеозвонки», «Фотостоки», «Переводчики» и другие.