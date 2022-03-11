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Технологии

Список: вот 40 российских аналогов зарубежных сервисов типа Zoom, Trello, Photoshop, Tilda и Figma

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Собрали подборку сервисов-аналогов, которые могут заменить иностранные, если их вдруг заблокируют или они решат уйти с российского рынка. В список вошло более 40 проектов, все они разделены по категориям: «Видеозвонки», «Фотостоки», «Переводчики» и другие.

Shutterstock.com

Видеозвонки (вместо Zoom и Google Meet)

Переводчики

Хранилища данных

Фотостоки

Программы для дизайна (вместо Figma, Photoshop и Illustrator)

Скриншот Shtab

Таск-трекеры (системы для отслеживания выполнения задач в команде, замена Trello или Asana)

Базы знаний (вместо Notion)

Опросы и исследования (на замену Google Form и VideoAsk)

Корпоративные мессенджеры

Сервисы для email-рассылок

Скриншот Creatium

Сервисы для построение mindmap (или интеллект-карты, с их помощью легко можно систематизировать данные)

Конструкторы сайтов (вместо Tilda)

Конструкторы чат-ботов

Платформы для защиты от DDoS-атак

Возможно, подборка и не пригодится, но лучше знать заранее, чем можно заменит привычные инструменты работы. Список российских аналогов зарубежных сервисов подготовили сотрудники дизайн-студии «Логомашина».

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