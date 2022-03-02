UPD: Магазины re:Store не открылись в Петербурге, Москве и других городах России

Сегодня утром, 2 марта, магазины re:Store — официальные ритейлеры техники Apple в России — не открылись. Точки продаж закрыты в Петербурге, Москве, Екатеринбурге и других городах страны.
UPD: Это была временная мера. «Решение о закрытии магазинов re:Store сегодня носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке. В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме», — приводит «Подъем» слова официального представителя дистрибьютора Apple в России.
Как передает корреспондент «Собака.ru», закрыт в частности магазин re:Store на Владимирском проспекте в Петербурге. На двери размещено объявление: «Наш магазин временно не работает по техническим причинам. Берегите себя и близких! Команда re:Store». Аналогичные сообщения можно встретить в магазине в торговом центре «Галерея». Как пишет «Петербургский дневник», «бутик просто стоит закрытым: через прозрачные двери хорошо видно, что ни товар, ни магазинную утварь не демонтировали, однако продажи не идут».
Напомним, ранее компания Apple приостановила продажи техники в России. Страница онлайн-продаж на официальном русскоязычном сайте компании не работает, показывая пользователям черный экран: «Магазин Apple Store в данный момент закрыт». Кроме того, Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay. Для всех российских банков или только тех, которые попали под санкции — не уточняется.
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