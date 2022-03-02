UPD: Магазины re:Store не открылись в Петербурге, Москве и других городах России

Сегодня утром, 2 марта, магазины re:Store — официальные ритейлеры техники Apple в России — не открылись. Точки продаж закрыты в Петербурге, Москве, Екатеринбурге и других городах страны.

UPD: Это была временная мера. «Решение о закрытии магазинов re:Store сегодня носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке. В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме», — приводит «Подъем» слова официального представителя дистрибьютора Apple в России.