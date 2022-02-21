Bloomberg: Apple представит семь новых моделей Mac в 2022 году

О возможных компьютерных новинках Apple пишет Марк Гурман из Bloomberg. В своем отчете он прогнозирует, что в 2022 году компания представит сразу семь новых моделей Mac, которые будут работать на новом чипе M2, прошлогодних M1 Pro и M1 Max, а также супермощной версии M1 Max. В числе возможных новинок называются:

Новый Mac mini с чипом M1 Pro;

13-дюймовый MacBook Pro с чипом M2, который придет на смену модели 2020 года и будет стоять ниже 14-дюймового и 16-дюймового MacBook Pro в линейке;

Mac mini с чипом M2;

24-дюймовый iMac с чипом M2;

Обновленный MacBook Air с чипом M2;

Более крупный iMac Pro с вариантами чипов M1 Pro и M1 Max;

Mac Pro, первый с процессорами Apple, сопоставимый по мощности двум или четырем процессорам M1 Max.

«Новые продукты будут включать в себя линейку Apple Watch Series 8, iPhone 14 и новый iPad Pro, но большое внимание будет уделено Mac. Это связано с тем, что Apple вступает в третью фазу своей комплексной модернизации компьютеров — в том числе отказывается о Intel Corp в пользу Apple Silicon. Переход начался в 2020 году с версий M1 MacBook Pro, Mac mini и MacBook Air. Это продолжилось в 2021 году с M1 iMac, а позже в том же году с M1 Pro и M1 Max MacBook Pro», — отмечает Гурман.

Первая презентация Apple ожидается 8 марта — в рамках мероприятия должны представить новые MacBook Pro и Mac mini начального уровня. Следующая, по словам Гурмана, пройдет в мае или июне и будет сосредоточена на iMac Pro, а также на новом Mac Pro со «сверхмощными версиями M1 Max».

«Apple захочет заручиться поддержкой разработчиков сверхмощных чипов Mac Pro, поэтому я предполагаю, что компания хочет представить эту машину уже на мероприятии WWDC в июне и выпустить ее осенью. Обновленный MacBook Air был бы хорошим дополнением, поэтому имеет смысл выпустить его примерно в это время года, даже если Apple изначально планировала выпустить его в продажу в конце 2021 или начале 2022 года», — резюмирует аналитик.