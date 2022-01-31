В России будут вручать гранты разработчикам патриотических видеоигр

Там рассказали, что конкурс на создание национального контента проводили и раньше, но с 2021 года стало возможно профинансировать долгосрочные проекты до 2024 года включительно.

В организации отметили, что разработчики могут представить игру по четырем тематическим линиям. Проект может быть как на военную тематику, так и о малых народах России, знаменитых ученых и достижениях страны в космосе.

Грант можно получить уже в этом году. О старте отбора на конкурс запустят до 10 февраля. В ИРИ сообщили, что финансирование смогут получить не только разработчики игр, но и другие производители «национального контента в цифровой среде».

Проекты будут спонсироваться исходя из их бизнес-планов, разработчикам предложат несколько вариантов финансирования с оплатой по факту создания контента.