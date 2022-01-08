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Технологии

Twitter планирует запустить функцию с реакциями на посты. К ним можно добавлять фото или видео

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Twitter тестирует новую функцию: теперь пользователи смогут поставить реакцию на твит с помощью фото или видео. Об этом представители соцсети рассказали в своем официальном аккаунте.

Sattalat Phukkum / Shutterstock.com

Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно нажать значок «ретвитнуть», после выбрать «цитировать твит с реакцией». В конце юзерам предлагают создать и настроить собственный пост — на фото или видео появится автоматически встроенная иконка твита, на который вы реагируете.

Пока функция доступна только на устройствах с операционной системой iOS. В компании хотят отслеживать реакции, чтобы проверит работу нововведения и проследить за его продвижением. В издательстве Tech Crunch добавляют, что система доступна ограниченному количеству пользователей.

В компании также отметили, что новые функции позволят пользователям проявлять «более творческие способы самовыражения». Они станут очередным вкладом в «экспериментальную атмосферу» платформы.

Но не все высоко оценили идею таких реакции. К примеру, журналисты из The Verge опасаются, что новую функцию могут использовать для преследования. Пресс-секретарь Twitter Вивиана Виуолл заявила, что безопасность пользователей — это приоритет руководства. В компании пообещали внимательно следить за неправомерным использованием реакций.

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