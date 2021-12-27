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Технологии

В Китае разработали «нейропрокурора», который выносит решения с 97% точностью

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Китайские ученые создали искусственный интеллект, который вместо прокурора выносит обвинительные решения на основе уголовных дел. Ее протестировали в самом загруженном подразделении страны — Народная прокуратура Шанхая Падун. Об этом пишет South China Morning Post.

Shutterstock.com

Программу обучали на 17 тысячах уголовных дел с 2015 по 2020 год. Пока система может распознавать и выдвигать обвинения по восьми наиболее распространенным преступлениям — мошенничество с кредитными картами, незаконные азартные игры, опасное вождение, умышленное нанесение травм, препятствование выполнения служебных обязанностей, мошенничество и «провоцирование неприятностей».

По каждому отдельному случаю машина учитывает тысячи параметров, которые получает из материалов дела. Разработчики говорят, что решение выносится с точностью в 97%. Ученые также пообещали научить «нейропрокурора» распознавать не самые распространенные правонарушения и предъявлять несколько обвинений одному человеку. Эксперты считают, что введение искусственного интеллекта поможет повысить скорость и точность обработки дел.

Однако не все рады новым системам. Представители прокуратуры китайских городов высказывают сомнения в эффективности ИИ. Некоторые работники «не хотят работать вместе с компьютерами» и чтобы они «вмешивались в итоговое судебное решение». Также высказывается мнение, что программа может выносить решения только на основе собственного опыта и велик риск ошибки.

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