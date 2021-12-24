18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • Бизнес
  • News
Технологии

Компания Google впервые получила оборотный штраф. Его сумма составляет 7,2 млрд рублей

Поделиться:

В России оштрафовали компанию Google на 7,2 млрд рублей. Наказание выписали за повторное неудаление запрещенной в стране информации. Отмечается, что это первый случай применения оборотного штрафа к иностранной IT-компании за данное правонарушение.

achinthamb / Shutterstock.com

Таганский районный суд Москвы выписал штраф компании Google на 7,2 млрд рублей, объявили в официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Ранее Роскомнадзор грозил выписать аналогичные штрафы Facebook и Twitter.

Иностранную компанию признали виновной в нарушении части 5 статьи 13.41 Административного кодекса (Повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной в России информации). Всего Google обязали выплатить 7 221 916 235 руб.

Отмечается, что по данной статье предусмотрен штраф в размере от 5% до 10% выручки компании в России за прошлый год. Суд рассчитывал эту сумму опираясь на представленные Роспотребнадзором данные о размере годовой выручки компании.

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Бизнес

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: