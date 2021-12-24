Компания Google впервые получила оборотный штраф. Его сумма составляет 7,2 млрд рублей

Таганский районный суд Москвы выписал штраф компании Google на 7,2 млрд рублей, объявили в официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Ранее Роскомнадзор грозил выписать аналогичные штрафы Facebook и Twitter.

Иностранную компанию признали виновной в нарушении части 5 статьи 13.41 Административного кодекса (Повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной в России информации). Всего Google обязали выплатить 7 221 916 235 руб.

Отмечается, что по данной статье предусмотрен штраф в размере от 5% до 10% выручки компании в России за прошлый год. Суд рассчитывал эту сумму опираясь на представленные Роспотребнадзором данные о размере годовой выручки компании.