Ноутбуки HONOR помогут волонтерам «ЛизаАлерт» в поиске пропавших людей по всей России

При поиске пропавших людей оперативные штабы «ЛизаАлерт» нуждаются не только в человеческих, но и в технических ресурсах: особенно необходимы современные ноутбуки и другие гаджеты, легкие и транспортабельные, долго держащие зарядку, что особенно важно в полевых условиях работы отряда. Такими ноутбуками стали HONOR MagicBook, с помощью которых уже проводились обучающие занятия для волонтеров отряда.
Сотрудничество HONOR и «ЛизаАлерт» не ограничится только технической поддержкой: в рамках долгосрочного партнерства планируется реализовать ряд инициатив по информационно-коммуникационной поддержке поискового отряда, проведению совместных мероприятий с привлечением экспертов и лидеров общественного мнения, созданию обучающих материалов, призванных повысить осведомленность широких масс о мерах предотвращения потери людей и последовательности действий в случае пропажи человека. Особое внимание будет уделено тем регионам, где ежегодно пропадает наибольшее количество людей, в частности Кемеровской, Самарской, Новосибирской, Новгородской областям.
«У нас есть методики, знания, специалисты, но не хватает технического оснащения, особенно в регионах. Каждый год количество заявок на поиск пропавших растет, и каждый раз это говорит о том, насколько нам нужно быстрее расти технически. И технологии, и оборудование помогут быть еще эффективнее, а значит — повысить шансы пропавших людей на жизнь. Мы благодарим компанию HONOR за успешное начало сотрудничества и за предоставление нам ноутбуков во время недавних учений. Мы надеемся на долгосрочное, эффективное и масштабное сотрудничество, особенно в части оснащения наших региональных отрядов», — сказал председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
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