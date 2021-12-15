Ноутбуки HONOR помогут волонтерам «ЛизаАлерт» в поиске пропавших людей по всей России

«У нас есть методики, знания, специалисты, но не хватает технического оснащения, особенно в регионах. Каждый год количество заявок на поиск пропавших растет, и каждый раз это говорит о том, насколько нам нужно быстрее расти технически. И технологии, и оборудование помогут быть еще эффективнее, а значит — повысить шансы пропавших людей на жизнь. Мы благодарим компанию HONOR за успешное начало сотрудничества и за предоставление нам ноутбуков во время недавних учений. Мы надеемся на долгосрочное, эффективное и масштабное сотрудничество, особенно в части оснащения наших региональных отрядов», — сказал председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.