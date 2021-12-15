Цифровые «отпечатки пальцев», WI-FI и любимые слова: какой след мы ежедневно оставляем в сети

Сигнатуры: цифровые «отпечатки пальцев»

Используя цифровые устройства с выходом в Интернет, мы постоянно, ежеминутно формируем уникальные цифровые отпечатки наших действий и цифрового окружения. Они называются сигнатурами (от латинского слова «подпись»).

В геоаналитике есть известное «правило четырёх точек»: всего по четырём местам в городе, которые вы регулярно посещаете, вас можно точно идентифицировать. Одну точку — скажем, станцию метро возле вашего дома — посещают десятки тысяч жителей со смартфонами в кармане. Одновременно две точки — станцию метро у дома и метро у работы — уже только тысячи. Три точки — две станции метро и ваше любимое кафе — уже всего лишь десятки владельцев смартфонов. А если добавить адрес вашей мамы, где вы бываете 1–2 раза в неделю, или адрес вашего фитнес-центра — вы окажетесь такой один. Это ваша уникальная цифровая географическая сигнатура, географический «отпечаток пальца».

Таких цифровых сигнатур много, и их вычисляют десятки наблюдателей. Точно так же список сайтов, которые вы регулярно посещаете в течение дня, формирует уникальный цифровой отпечаток вашего браузера — как в логах (журналах) вашего браузера, так и в облаке его производителя, а также в бесчисленных рекламных системах и счётчиках в Интернете. Возможно, для точной идентификации вас потребуется не четыре сайта, а четырнадцать — но это неважно.