ВКонтакте показала функцию по улучшению видео в реальном времени

В основе новой технологии лежит нейросеть, которая анализирует ролики и заметно повышает его качество. Помимо этого, NeuroHD научили восстанавливать мелкие детали картинки, убирать дефекты и избавляться от шумов, которые появляются после сжатия.

«Мы заметили рост популярности фильтра „Высокое качество“ в поиске видео. Чтобы удовлетворить запрос пользователей VK Video, мы разработали ML-технологию улучшения качества видео NeuroHD», — рассказал СТО «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Новая технология позволит 40 млн пользователям VK Video смотреть четкие ролики в высоком разрешении. В компании поделились, что надеются на привлечение зрительской и авторской аудитории.

«Существующие в отрасли решения, не учитывающие непрерывность видеопотока, дают малозаметный эффект: простое увеличение разрешения роликов не приводит к улучшению картинки. Именно поэтому при разработке собственной нейросетевой технологии команда VK Video сделала акцент именно на устранении артефактов сжатия», — заявили в компании.