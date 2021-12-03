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Петербургские разработчики создали первый в России магазин голосов для ботов. В каталоге даже есть один персонаж из «Смешариков»

Петербургская компания Just AI создала первый в России магазин для озвучки ассистентов, ботов, аудиокниг, подкастов.

Shutterstock.com

В маркетплейсе Aimyvoice уже есть 18 голосов. Первым в каталоге стал мультипликационный персонаж Крош из «Смешариков» петербургской студии «Рики», также доступны голоса актрисы дубляжа Татьяны Литвиновой, Ленина, Деда Мороза и подобных, пишет «Деловой Петербург».

В пресс-службе компании рассказали, что голосовые модели делятся на закрытие и открытые. Для некоторых не требуется отдельного разрешения от правообладателя при использовании голоса. В таком случае актеры получают деньги от проекта за каждую синтезированную минуту. А есть такие голоса, для которых нужно дополнительно заключать договор с правообладателем.

Разработчики считают, что их платформа пригодится для блогеров, представителей творческих профессий и бизнеса. С помощью «магазина голосов» пользователи смогут разнообразить свой контент и не тратить дополнительные деньги на привлечение дикторов и актеров к озвучиванию.

«Мы наблюдаем, что пользователи устают от одинаковых, неестественных голосов ботов. Особенность нашего проекта состоит в том, что мы развиваем Aimyvoice как маркетплейс и даем каждому возможность синтезировать свой голос», — комментирует управляющий директор Just AI Кирилл Петров.

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