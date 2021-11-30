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Технологии

«Ростех» разрабатывает систему для предсказания массовых беспорядков

В «Ростехе» начали разрабатывать специальное программное обеспечение (СПО), которое поможет силовикам прогнозировать и предотвращать массовые беспорядки, пишет «Коммерсант».

Shutterstock.com

Программа будет собирать данные и анализировать сообщения в СМИ, социальные сети, камеры наружного наблюдения и т.п. Если беспорядки предотвратить не удалось, то система будет «предсказывать» поведение толпы и давать рекомендации силовикам.

В качестве примеров массовых беспорядков приводятся столкновение между мигрантами и националистами на Хованском кладбище в Москве в 2016 году, акция «Ставрополье — не Кавказ» в 2013 году и столкновения между футбольными фанатами на Манежной площади в Москве в 2010 году.

Сам принцип работы софта разрабатывали в МЧС. Система предназначена для органов исполнительной власти на местных уровнях. Для запуска проекта по всей России к 2030 году потребуется 97 млрд рублей.

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