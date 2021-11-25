ВКонтакте остановил работу нового дейтинг-сервиса. Пользователи массово жаловались на создание анкет без их ведома

Пользователи стали оставлять гневные комментарии на официальном сообществе соцсети под постом о запуске приложения. Они рассказывали, что сервис автоматически создавал аккаунты, а также заполнял о них дополнительную информацию: добавлял музыкальные предпочтения, знак зодиака, отношение к курению и алкоголю и ранее удаленные фотографии.

Как рассказали в пресс-службе компании, приложение «VK Знакомства» основано на запущенном в 2019 году приложении Lovina. А анкеты могли перенестись из предыдущей версии сервиса. Это сделали, чтобы пользователи не потеряли свои профили и уже взаимные симпатии.

«Также, когда пользователь отправляет симпатию другому человеку, ему предлагается быстрое создание аккаунта с помощью информации из профиля "ВКонтакте". Но аккаунт будет создан только после его подтверждения — без согласия пользователя мы не создаем его анкету», — заявили представители соцсети.