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Технологии

ВКонтакте остановил работу нового дейтинг-сервиса. Пользователи массово жаловались на создание анкет без их ведома

Пользователи соцсети «ВКонтакте» стали массово жаловаться на приложение «VK Знакомства», которое запустили 22 ноября. А все из-за того, что на сервисе стали появляться анкеты пользователей, которые не давали на это своего согласия, пишет TJ.

Ricky Of The World / Shutterstock.com

Пользователи стали оставлять гневные комментарии на официальном сообществе соцсети под постом о запуске приложения. Они рассказывали, что сервис автоматически создавал аккаунты, а также заполнял о них дополнительную информацию: добавлял музыкальные предпочтения, знак зодиака, отношение к курению и алкоголю и ранее удаленные фотографии.

Как рассказали в пресс-службе компании, приложение «VK Знакомства» основано на запущенном в 2019 году приложении Lovina. А анкеты могли перенестись из предыдущей версии сервиса. Это сделали, чтобы пользователи не потеряли свои профили и уже взаимные симпатии.

«Также, когда пользователь отправляет симпатию другому человеку, ему предлагается быстрое создание аккаунта с помощью информации из профиля "ВКонтакте". Но аккаунт будет создан только после его подтверждения — без согласия пользователя мы не создаем его анкету», — заявили представители соцсети.

При попытке входа в приложения высвечивается дополнительное окно со следующим сообщением: «Приложение выключено и доступно только администраторам».

Директор по развитию суперприложения «ВКонтакте» заявил, что пока работу сервиса временно приостановили. Ее восстановят после проверки на соответствие стандартам качества сервисов, размещенных на платформе мини-приложений ВКонтакте, и стандартам качества социальной сети в целом.

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