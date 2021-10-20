Google представила Pixel 6 и 6 Pro на базе первого собственного процессора Tensor

Google представила новое поколение флагманов Pixel 6 и 6 Pro. Смартфоны работают на базе Google Tensor — первого собственного процессора компании. Рассказываем о новинках.
Оба смартфона работают на базе Google Tensor — первого собственного процессора Google. Сзади располагается специальная панель, куда встроены две (Pixel 6) или три (6 Pro) камеры и датчики — в том числе сенсор, который теперь улавливает на 150% больше света по сравнению с основной камерой Pixel 5. Pixel 6 Pro имеет широкоугольную и сверхширокоугольную камеру, а также телеобъектив с четырехкратным оптическим зумом, Pixel 6 — только первые две.
Pixel 6 оборудован 8-мегапиксельной фронтальной камерой с углом обзора в 84 градуса, а 6 Pro — 11,1-мегапиксельной с углом обзора в 94 градуса.
Pixel 6 и 6 Pro оснащены дисплеями always-on размерами 6,4 и 6,7 дюймов, экраны покрыты стеклом Gorilla Glass Victus — самым прочными на данный момент. Датчик отпечатка пальца расположен под экраном. От одного заряда устройства могут проработать более суток — как утверждают в Google, благодаря новому чипу. Смартфоны защищены от воды и пыли по стандарту IP68 — они выдерживает погружение в воду более чем на 30 минут на глубине 1,5 метра.
Новое поколение смартфонов от Google уже доступно для предзаказа, стоимость Pixel 6 начинается от 599 долларов, Pixel 6 Pro — от 899 долларов. Однако в России купить устройство все еще не получится — в страну они не поставляются.
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