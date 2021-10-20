Google представила Pixel 6 и 6 Pro на базе первого собственного процессора Tensor

Оба смартфона работают на базе Google Tensor — первого собственного процессора Google. Сзади располагается специальная панель, куда встроены две (Pixel 6) или три (6 Pro) камеры и датчики — в том числе сенсор, который теперь улавливает на 150% больше света по сравнению с основной камерой Pixel 5. Pixel 6 Pro имеет широкоугольную и сверхширокоугольную камеру, а также телеобъектив с четырехкратным оптическим зумом, Pixel 6 — только первые две.

Pixel 6 оборудован 8-мегапиксельной фронтальной камерой с углом обзора в 84 градуса, а 6 Pro — 11,1-мегапиксельной с углом обзора в 94 градуса.