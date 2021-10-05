«Яндекс» презентовал новую «Станцию Мини» с LED-экраном и «Модуль» — свою первую ТВ-приставку

«Яндекс» презентовал две новые «Станции мини» и «Модуль» — свою первую ТВ-приставку. Они могут работать вместе, в тандеме позволяя управлять просмотром на телевизоре с помощью голоса.
У новой «Станции Мини» две версии — с LED-экраном и без. На экране можно увидеть погоду, время или отсчет таймера. Звук, говорят в «Яндексе», у колонки стал мощнее, а цветовая линейка расширилась — теперь «Станцию Мини» можно купить в черном, белом, синем и красном цветах.
Разработчики отказались от использования модуля Bluetooth 4.2, установленного в первой «Станции Мини», в пользу Bluetooth 5.0. Модуль Wi-Fi теперь может работать на двух частотах — к 2,4 ГГц добавилась 5 ГГц. Напряжение выросло с 5 В до 18 В, мощность блока питания достигла 18 Вт, а разъем USB-C был заменен на DC-jack. AUX в колонке сохранился — через него можно подключаться к внешней аудиосистеме.
Предзаказ на новую колонку уже открыт, продажи начнутся 15 октября. Версия с экраном стоит 6 990 рублей, без экрана — 5 990 рублей.
Также «Яндекс» презентовал «Модуль» — свою первую ТВ-приставку. Она позволяет смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD», ролики в интернете и ТВ-каналы, а также может воспроизводить музыку в режиме потоковой трансляции. «Модуль» поддерживает видео в формате 4К и технологию улучшения изображения Dolby Vision.
В комплект поставки входит пульт управления со встроенным микрофоном. Чтобы подключить приставку к телевизору, понадобится свободный HDMI-вход, а для работы «Модуля» потребуется подключение к Сети через Wi-Fi.
«Станция Мини» и «Модуль» могут работать вместе, позволяя управлять голосом просмотром на телевизоре. Отмечается, что в тандеме с «Модулем» колонка «Яндекса» может включать только телевизоры, поддерживающие HDMI-CEC.
Предзаказ на «Модуль» уже открыт, он обойдется в 4 990 рублей. До 14 октября набор из двух устройств идет по специальной цене.
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