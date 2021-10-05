«Яндекс» презентовал новую «Станцию Мини» с LED-экраном и «Модуль» — свою первую ТВ-приставку

У новой «Станции Мини» две версии — с LED-экраном и без. На экране можно увидеть погоду, время или отсчет таймера. Звук, говорят в «Яндексе», у колонки стал мощнее, а цветовая линейка расширилась — теперь «Станцию Мини» можно купить в черном, белом, синем и красном цветах.

Разработчики отказались от использования модуля Bluetooth 4.2, установленного в первой «Станции Мини», в пользу Bluetooth 5.0. Модуль Wi-Fi теперь может работать на двух частотах — к 2,4 ГГц добавилась 5 ГГц. Напряжение выросло с 5 В до 18 В, мощность блока питания достигла 18 Вт, а разъем USB-C был заменен на DC-jack. AUX в колонке сохранился — через него можно подключаться к внешней аудиосистеме.

Предзаказ на новую колонку уже открыт, продажи начнутся 15 октября. Версия с экраном стоит 6 990 рублей, без экрана — 5 990 рублей.