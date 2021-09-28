Google перестала поддерживать смартфоны на Android 2.3.7 и старше

В рамках усилий по сохранению безопасности пользователей Google с 27 сентября больше не будет поддерживать вход в учетные записи устройств на Android, на которых установлена версия 2.3.7 или ниже.

Пользователи, которые попытаются войти в свои учетные записи со старой версией операционной системы, столкнутся с ошибкой при вводе пароля, не смогут пользоваться электронной почтой и картами.

Android «Gingerbread» — версия мобильной операционной системы, разработанная Google и выпущенная в декабре 2010 года. В релизе впервые была представлена поддержка протокола NFC, который используется в мобильных платежных системах. Последнее обновление ОС 2.3.7 было выпущено в сентябре 2011 года.

Статистика, опубликованная Google в апреле 2020 года, показала, что 0,2 % всех устройств Android, имеющих доступ к Google Play, используют Gingerbread — это означало, что эта версия, как и версия Ice Cream Sandwich, практически не используется.