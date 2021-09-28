18+
  • Образ жизни
  • Технологии
Технологии

Google перестала поддерживать смартфоны на Android 2.3.7 и старше

Корпорация Google перестала поддерживать смартфоны на Android 2.3.7 и старше. Это приведет к ошибкам при входе в электронную почту, учетные записи и невозможности пользоваться картами.

Скриншот Android 2.3. Фото: Android Developers

В рамках усилий по сохранению безопасности пользователей Google с 27 сентября больше не будет поддерживать вход в учетные записи устройств на Android, на которых установлена версия 2.3.7 или ниже.

Пользователи, которые попытаются войти в свои учетные записи со старой версией операционной системы, столкнутся с ошибкой при вводе пароля, не смогут пользоваться электронной почтой и картами.

Android «Gingerbread» — версия мобильной операционной системы, разработанная Google и выпущенная в декабре 2010 года. В релизе впервые была представлена поддержка протокола NFC, который используется в мобильных платежных системах. Последнее обновление ОС 2.3.7 было выпущено в сентябре 2011 года. 

Статистика, опубликованная Google в апреле 2020 года, показала, что 0,2 % всех устройств Android, имеющих доступ к Google Play, используют Gingerbread — это означало, что эта версия, как и версия Ice Cream Sandwich, практически не используется.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: