Российские пользователи пожаловались на сбой работы App Store. Приложения ни скачиваются, ни обновляются

Владельцы устройств Apple из России пожаловались на работу магазина приложений App Store. Пользователи не могут скачать и обновить приложения через нескольких операторов.
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BigTunaOnline / Shutterstock.com
О проблемах сообщили клиенты операторов Ростелеком, «Мегафон», МТС, «Йота» и Tele2. Некоторые пользователи отмечают, что скачать приложения можно, но нужно включить VPN.
Apple подтвердила сбои в работе App Store. По данным компании, проблемы при работе с магазином наблюдались с самого утра. По словам представителей компании, были затронуты некоторые пользователи. Возможно, у пользователей возникла проблема при работе с данным сервисом. Вскоре после массового обращения пользователей в компании заявили о том, что проблема решена, а на сайте Apple проблема помечена как устраненная.
Напомним, прокуратура Засвияжского района города Ульяновска постановила удалить приложение iHerb из российского App Store и Google Play. По версии следствия, через интернет-магазин в Россию ввозили и продавали небезопасные добавки к пище, травы и гомеопатические вещества — в том числе для детей.
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