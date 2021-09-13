Российские пользователи пожаловались на сбой работы App Store. Приложения ни скачиваются, ни обновляются

О проблемах сообщили клиенты операторов Ростелеком, «Мегафон», МТС, «Йота» и Tele2. Некоторые пользователи отмечают, что скачать приложения можно, но нужно включить VPN.

Apple подтвердила сбои в работе App Store. По данным компании, проблемы при работе с магазином наблюдались с самого утра. По словам представителей компании, были затронуты некоторые пользователи. Возможно, у пользователей возникла проблема при работе с данным сервисом. Вскоре после массового обращения пользователей в компании заявили о том, что проблема решена, а на сайте Apple проблема помечена как устраненная.

Напомним, прокуратура Засвияжского района города Ульяновска постановила удалить приложение iHerb из российского App Store и Google Play. По версии следствия, через интернет-магазин в Россию ввозили и продавали небезопасные добавки к пище, травы и гомеопатические вещества — в том числе для детей.