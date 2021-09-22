Основатели стартапа из Петербурга i-Free — о том, как первыми создали голосового помощника и запустили бесконтактные мобильные платежи

Основатели компании i-Free заработали первые капиталы в начале 2000-х на продаже рингтонов и мобильных игр. В мае предприниматели продали свой сервис «Кошелек» (с 20-миллионной аудиторией!) банку «Тинькофф». А теперь планируют вывести на глобальный рынок разработки в области fintech и AI.
Кирилл Петров, Кирилл Горыня, Сергей Шульга
За 20 лет ваш стартап перерос в группу компаний с проектами в fintech, foodtech, AI и гейминге. Как вы распределили роли?
Петров: Когда в 2001 году я решил начать бизнес в сфере услуг мобильного контента, то четко понимал, что это невозможно сделать в одиночку. Для реализации проекта надо знать свои слабые стороны. Мои заключаются в том, что я как раз не разбираюсь глубоко в технических, инженерных вопросах и плохо выстраиваю операционные процессы в компании. Но в этом меня дополняют мои партнеры. У Кирилла Горыни сильные навыки инженера. Когда он увлекается вопросом, то глубоко в нем разбирается. Он, как Цезарь, может одновременно слушать, разговаривать, читать и поглощает колоссальные объемы информации. Сейчас ее стало так много, что я начинаю за него беспокоиться. У Сережи хорошо развит аналитический ум. Он вдумчивый, последовательный. И в нашей группе компаний он занимается финансовыми вопросами и анализом.
Что касается меня, то я люблю представлять, как дальше будет развиваться та или иная технология. Это началось еще в школе, когда папа покупал мне огромное количество книг в жанре фантастики. Поэтому я и сейчас придумываю новые идеи, продукты, проекты. Иногда они возникают преждевременно или оказываются ненужными, а иногда попадают в точку и выстреливают. Стратегические и маркетинговые вопросы тоже часто решаю я.
Шульга: У меня рациональный, логический, цифровой взгляд на мир, и в этом я дополняю ребят. Я иногда их приземляю, но, надеюсь, не во вред, а во благо. Сейчас я больше всего времени уделяю компании «наЛанч», IT-сервису для компаний, заинтересованных в организации питания для сотрудников.
Горыня: А я сейчас сфокусирован на «Кошельке», так как после продажи сервиса банку «Тинькофф» остаюсь директором в этой компании. При всей кажущейся внешней простоте этого приложения оно с годами превратилось в очень сложные системы и работает для сотен крупнейших бизнесов страны, для десятков миллионов требовательных и «избалованных» высоким уровнем российского мобильного ПО пользователей. На остальные проекты в группе i-Free времени и сил остается совсем мало.
Команда i-Free cфотографирована за фасадом доходного дома герцога Лейхтенбергского на Большой Зелениной. А на фасаде мы видим мозаичный фриз художника Шелкового с индустриальными и природными пейзажами. Модерн!
Вы на три года опередили мировых гигантов Apple и Google и запустили бесконтактные мобильные платежи. Создали голосовых ассистентов «Карманная блондинка», «Ассистент на русском» до того, как они стали массовым явлением. Почему проекты не стали коммерчески успешными?
Петров: Мы начали заниматься искусственным интеллектом в 2010 году, тогда же разработали первых ассистентов. Но мы оказались на рынке раньше времени, пришлось взять паузу. Мы вернулись к начинаниям в 2016-м, когда изменились тренды, и возникла компания Just AI, которой я управляю. В России это один из лидеров в области разговорного искусственного интеллекта. С нами работают все крупные бизнесы: «Яндекс» (сотрудничаем в рамках голосового ассистента «Алиса»), «Сбер», МТС, QIWI, Mail.ru.
Многие компании используют Aimylogic — наш визуальный конструктор для создания текстовых и голосовых ботов с искусственным интеллектом, на котором зарегистрированы более 50 тысяч разработчиков. Сегодня это основной инструмент в стране для создания навыков для голосовых ассистентов, и мы готовимся к его выведению за рубеж.
Но с мобильным приложением «Кошелек» вы вовремя уловили тренд. Недавно его купила TCS Group Олега Тинькова. Не поторопились со сделкой? Может быть, компания могла вырасти в «единорога» (частная компания стоимостью в $1 млрд и выше. — Прим. ред.)?
Петров: Сделка своевременна и выгодна для всех сторон. Наша компания растет и требует больших вложений в рекламу. Всего у сервиса более 20 млн пользователей, в течение месяца к нему обращаются 11 млн человек. Эти цифры сопоставимы со всей аудиторией банка «Тинькофф» или, например, ВТБ. Думаю, в России самостоятельно нам бы не удалось увеличить число пользователей, скажем, до 30 млн и вырастить российскую версию «единорога» с оценкой в 1 млрд долларов было бы тяжело. Но «Тинькофф» купил «Кошелек» для российского рынка и, кто знает, возможно, мы еще поработаем над подобным проектом за рубежом.
Горыня: Не думаю, что в масштабах российского рынка реально развить такой достаточно нишевый проект до оценки в миллиард долларов, хотя пытаться мы точно не перестали. С командой «Тинькофф» мы нашли полное взаимопонимание в наших оценках потенциала развития «Кошелька».
Какие разработки ведете сейчас?
Петров: Думаем над проектами в сфере образовательных технологий (EdTech). Еще нам интересен рынок VR.
Шульга: Также думаем над запуском проектов в сфере безотходного производства. В Европе, например, рестораны и кафе стараются сократить выброс оставшихся пищевых продуктов за счет их продажи с большим дисконтом. Мы хотим что-то похожее попробовать сделать в рамках сервиса по организации корпоративного питания «наЛанч», предложив технологические решения для этого.
Горыня: 2021 год в «Кошельке» — год возвращения в fintech. Первая версия, запущенная в 2013 году, содержала уникальную на тот момент функцию бесконтактной NFC-оплаты, а «Кошелек Pay» (создан в 2019 году) — единственный в России сертифицированный международными платежными системами подобный сервис, наравне с решениями от Google и Apple. Но последние несколько лет мы развивали и продвигали его как направление карт лояльности. Сейчас мы хотим сместить фокус пользователей в сторону сервиса для оплаты повседневных покупок в магазинах.
Расскажите, из каких вы семей?
Петров: Я коренной петербуржец. Папа — инженер, кандидат технических наук. Он один из «пионеров» советских исследований и разработок в области синтеза и распознавания речи, в 1980-ые его коллектив работал над созданием решений для диспетчеров и летчиков. Я занялся проектами в сфере искусственного интеллекта независимо, и вот, удивительный факт, — мы тоже теперь изучаем синтез и распознавание речи. Кстати, когда мне было лет 11, папе чудом удалось раздобыть «Персональный компьютер БК-0010». Так началось мое погружение в программирование — и уже тогда я делал попытки создать игры. Мама — преподаватель истории религии и культуры. Со второго класса я учился в испанской гимназии № 148 имени Сервантеса вместе с Кириллом Горыней и Сергеем Шульгой. Помню, как в школе рассказывал одноклассникам, что видел говорящую машину у папы на работе, и мне никто, кроме Кирилла, не поверил.
Шульга: Мама — операционная медсестра, проработала более 50 лет. Папа — радиотехник.
Горыня: Мои родители — медики. А дедушка возглавлял кафедру Университета телекоммуникаций Бонч-Бруевича. Она много сделала для создания современных стандартов связи, включая и сотовую.
Вы почти всю жизнь вместе! Не устали друг от друга?
Петров: Мы с удовольствием проводим время вместе: ходим на вечеринки, друг к другу в гости, играем в «Мафию» и даже периодически ездим на отдых. Все большие праздники также встречаем вместе. Нам удалось сохранить дружбу, и, возможно, это заслуга i-Free, так как компания для нас — точка сопряжения.
Шульга: Мы никогда серьезно не ссорились и всегда находили выход из любой ситуации. Втроем здорово принимать решения: есть два спорщика, а третий занимает ту или иную сторону, и так принимается решение.
Горыня: Раньше бывало такое, но и то крайне редко. Сейчас из-за того, что каждый в основном фокусируется на своих проектах, скорее, чаще скучаем друг по другу и иногда не видимся целыми неделями.
ФАКТ
Мобильное приложение по учету личных финансов CoinKeeper создано i-Free в 2011 году и сразу стало одним из самых скачиваемых приложений в AppStore. CoinKeeper дает возможность видеть все свои финансы в одном месте, планировать бюджет. Сервисом пользуются более 600 тысяч человек.
Текст: Амера Карлос
Фото: Александр Огурцов
Дрон: Михаил Поморцев
Свет: Skypoint
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