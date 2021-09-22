Основатели стартапа из Петербурга i-Free — о том, как первыми создали голосового помощника и запустили бесконтактные мобильные платежи

За 20 лет ваш стартап перерос в группу компаний с проектами в fintech, foodtech, AI и гейминге. Как вы распределили роли?

Петров: Когда в 2001 году я решил начать бизнес в сфере услуг мобильного контента, то четко понимал, что это невозможно сделать в одиночку. Для реализации проекта надо знать свои слабые стороны. Мои заключаются в том, что я как раз не разбираюсь глубоко в технических, инженерных вопросах и плохо выстраиваю операционные процессы в компании. Но в этом меня дополняют мои партнеры. У Кирилла Горыни сильные навыки инженера. Когда он увлекается вопросом, то глубоко в нем разбирается. Он, как Цезарь, может одновременно слушать, разговаривать, читать и поглощает колоссальные объемы информации. Сейчас ее стало так много, что я начинаю за него беспокоиться. У Сережи хорошо развит аналитический ум. Он вдумчивый, последовательный. И в нашей группе компаний он занимается финансовыми вопросами и анализом.

Что касается меня, то я люблю представлять, как дальше будет развиваться та или иная технология. Это началось еще в школе, когда папа покупал мне огромное количество книг в жанре фантастики. Поэтому я и сейчас придумываю новые идеи, продукты, проекты. Иногда они возникают преждевременно или оказываются ненужными, а иногда попадают в точку и выстреливают. Стратегические и маркетинговые вопросы тоже часто решаю я.