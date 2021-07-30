Как NFT перевернули рынок искусства в 2021 году, и что будет дальше

Цифровые художники до появления NFT были ограничены в возможности продавать свои работы. Сегодня же они немного ревниво относятся к появлению на их поле создателей классического арта. Для меня большую ценность представляют авторы, которые в своих NFT-произведениях пытаются подвергнуть рефлексии связь физического и цифрового, осмыслить формирующуюся на наших глазах новую цифровую действительность. Ведь любой пиксель, хеш или бит информации NFT существует не только в виртуальном, но и во вполне обычном мире материи – он есть в кремнии, силиконе, в микросхемах серверов на которых размещается информация.

После сожжения работы Бэнкси и перевода ее в токен, следующим логичным для меня шагом было бы уничтожение сервера. Виртуальность NFT-арта это некая иллюзия. Один дроп, размещение токена, может иметь такие же последствия для экологии, как поездка на машине на расстояние в 1500 км. Вот, как мне кажется, важная тема для художников, которая может быть источником вдохновения для создания по-настоящему интересных работ. Если посмотреть на происходящее еще шире, то в основе NFT лежит блокчейн, а в основе этой технологии лежит децентрализация. Что само по себе является вызовом системе одного единых централизованных платформ, которая навязывается нам Facebook, Apple, Google. Встреча этих двух представлений об устройстве цифрового мира скоро обязательно произойдет, и относиться к этому следует с опасением. Попытки классических арт-галерей ввести посредников в рынок цифрового искусства противоречат самой его сути. Галеристы, кураторы, эксперты привыкли отбирать работы, назначать самим фактом выбора их цену и ценность, но блокчейн, на котором существует NFT, в основе своей, не подразумевает наличия посредников между создателем работы и получателем.