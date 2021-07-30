Как NFT перевернули рынок искусства в 2021 году, и что будет дальше

Появление NFT (non-fungible token) сделало из художников математиков, инвесторов и коллекционеров. Есть ли в новой децентрализованной системе блокчейн-арта место классическим галереям, где граница между материальным и виртуальным, какие цифровые произведения сегодня в цене, и к чему нас приведет развитие VR-технологий и все возрастающая скорость передачи данных – обо всем этом рассказали участники конференции, которую провела «Собака.ru».
Полина Бондарева
Коллекционер и основатель Школы Masters
NFT-искусство в 2021 году стало настоящем событием. Цифровые работы с подтвержденной токенами на блокчейн-платформе уникальностью сформировали абсолютно новый арт-рынок. Благодаря ажиотажному спросу появились крупные площадки, на которых художники смогли выпускать собственные работы: Nifty Gateway, OpenSea, SuperRare. Ежемесячный объем торгов стал исчисляться миллионами долларов.
NFT-арт вполне может стать новым финансовым и инвестиционным инструментом, если криптоэнтузиастам удастся сохранять в течение заметного времени интерес к нему. Получится ли это – будет понятно уже в ближайшее время. Сейчас же инвестировать в NFT-искусство стоит лишь в том случае, если вы бескомпромиссно верите в технологическую авантюру, которой оно является.
Дмитрий Озерков
Искусствовед, куратор, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа, руководитель Проекта «Эрмитаж 20/21», директор musicAeterna в России
NFT убьет рынок современного искусства в традиционном его понимании. Все, вплоть до кино, будет трансформировано в NFT-токены – как пластинки, с которых раньше можно было стереть пыль и поставить на полку, сегодня оказались почти полностью заменены цифровыми форматами. Бесспорно, речь идет только о мейнстрим-искусстве. По-настоящему значимые произведения останутся в привычном нам виде.
В качестве одного из аргументов в пользу моего довода можно привести отношение сегодняшних подростков к социальным сетям – для них они уже анахронизм. Их забавляет наша потребность выкладывать и любоваться своими фото в Инстаграме. Тем, кому сейчас 16-18 лет, общаются в Fortnite, а не в Facebook, Instagram или Vk. Детям совсем юного возраста сейчас куда ценнее получить на День рождения подарок в виде виртуального танка или другого премиального артефакта из компьютерной игры, чем что-то реалистичное в нашем понимании. Поэтому NFT – это невероятно мощный тренд. Массовое искусство идет туда, где мы сегодня больше всего проводим свое время – в виртуальное пространство. Это данность, от которой я страдаю, но, к сожалению, все движется в этом направлении.
Ольга Дворецкая
Основатель клуба лидеров цифровых технологий CSHP, основатель выставки-ярмарки цифрового искусства Disartive.art и проекта RASSVET (фонд развития культурных ценностей с NFT)
Рынок криптовалют очень сильно вырос. У людей появилось очень много денег и они начали коллекционировать цифровое искусство. С марта по апрель этого года был пик покупок NFT-арта. Сейчас мы вышли на своеобразное плато, где средняя стоимость NFT-произведения составляет около $2000. Больше всего зарабатывают криптопанки. NFT дал новую возможность для развития художникам, сопряженную с освоением рынка криптовалют. NFT – это не только арт, это и математика, и технологии, и инвестиции. В этой связи сейчас есть смысл обратить внимание на российских художников. Коллекционеры сегодня отдают предпочтение произведениям с motion-дизайном.
Анна Баринова
Основатель Anna Nova Gallery
Очевидно, что мир уже не будет прежним. В течение последних 2 месяцев ко мне поступает огромное количество обращений от художников и коллекционеров за экспертным мнением в области NFT-арта. Интерес колоссальный. Однако я полагаю, что уже в ближайшее время ажиотаж уменьшится, и рынок начнет приходить в равновесие: появление новых платформ не будет таким лавинообразным, сформируются мейджоры, сами произведения станут более осмысленными и глубокими. В этой связи мне особенно интересно наблюдать за нашими художниками, которые уже создают концептуальный NFT-арт, достойный внимания искусствоведов. Происходящее сегодня мне безумно интересно. Новый океан, которым сейчас является NFT, безусловно, будет освоен и станет частью нашей повседневности. Рынок только формируется и мы находимся на стадии изучения и наблюдения.
Иван Пузырев
Эксперт и исследователь в области AR/VR диджитал-стратегий.
Цифровые художники до появления NFT были ограничены в возможности продавать свои работы. Сегодня же они немного ревниво относятся к появлению на их поле создателей классического арта. Для меня большую ценность представляют авторы, которые в своих NFT-произведениях пытаются подвергнуть рефлексии связь физического и цифрового, осмыслить формирующуюся на наших глазах новую цифровую действительность. Ведь любой пиксель, хеш или бит информации NFT существует не только в виртуальном, но и во вполне обычном мире материи – он есть в кремнии, силиконе, в микросхемах серверов на которых размещается информация.
После сожжения работы Бэнкси и перевода ее в токен, следующим логичным для меня шагом было бы уничтожение сервера. Виртуальность NFT-арта это некая иллюзия. Один дроп, размещение токена, может иметь такие же последствия для экологии, как поездка на машине на расстояние в 1500 км. Вот, как мне кажется, важная тема для художников, которая может быть источником вдохновения для создания по-настоящему интересных работ. Если посмотреть на происходящее еще шире, то в основе NFT лежит блокчейн, а в основе этой технологии лежит децентрализация. Что само по себе является вызовом системе одного единых централизованных платформ, которая навязывается нам Facebook, Apple, Google. Встреча этих двух представлений об устройстве цифрового мира скоро обязательно произойдет, и относиться к этому следует с опасением. Попытки классических арт-галерей ввести посредников в рынок цифрового искусства противоречат самой его сути. Галеристы, кураторы, эксперты привыкли отбирать работы, назначать самим фактом выбора их цену и ценность, но блокчейн, на котором существует NFT, в основе своей, не подразумевает наличия посредников между создателем работы и получателем.
Владислав Ткачук
Художник, сооснователь арт-группы Synticate
Долгое время художники компьютерной графики оставались просто художниками, которые создавали свои работы исключительно для самореализации. Потом появился рынок графики для кино и рекламы, сделавший из CG-художников узких специалистов. Сегодня происходит новая трансформация: CG artists становятся NFT artists. Это совершенно новая для них реальность, которая позволила вернуться в начальную точку, где искусство существует ради искусства. NFT-рынок дал возможность реализовать концепцию безусловного дохода: CG-художник, монетизировав созданное или получив донат от ценителя его творчества, приобретает жизненное пространство. Ему не нужно работать ради денег, тиражируя круги токсичности, он полностью сосредоточен на творчестве. NFT – это надолго, и я это приветствую. В перспективе нас ждет формирование не просто рынка отдельных визуальных цифровых работ, а целых виртуальных вселенных, этому будет способствовать развитие VR-технологий и все возрастающая скорость передачи данных.
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