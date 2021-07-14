Apple презентовала внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12

Аккумулятор представлен в белом цвете, его стоимость в России составит 9490 рублей. Он с помощью магнитов крепится к задней части смартфонов и заряжает устройство с помощью беспроводной зарядки.

Емкость внешней батареи составляет 1460 мАч, чего должно хватить для полной зарядки iPhone 12 mini и частичной зарядки аккумуляторов остальных моделей iPhone 12. В Apple советуют заряжать устройство с помощью внешнего адаптера питания USB-C мощностью 20 Вт или выше и кабеля USB C/Lightning. Скорость зарядки — около 5 Вт, однако работу устройства можно ускорить, если подключить аккумулятор к зарядному устройству повышенной мощности — 27 Вт или больше, как у MacBook. Если подключить кабель Lightning, то аккумулятор мощностью 15 Вт может зарядить и другое устройство.

Статус заряда аккумулятора можно отслеживать на экране блокировки iPhone.