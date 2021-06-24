Microsoft представила Windows 11 — одно из самых масштабных обновлений за последние 10 лет

В Windows 11 обновили меню и кнопку «Пуск», которые расположены по центру панели задач. В новом меню убраны «живые плитки», которые впервые были представлены в Windows 8 — вместо них используется более типичная панель запуска, которую можно найти в Chrome OS или Android. В целом, новая Windows 11 похожа на macOS и Chrome OS — в ней есть такие же закругленные углы, которые присутствуют как в Android, так и в iOS.

По словам руководителя Windows Панос Панай, при разработке Windows 11 «команда уделяла внимание каждой детали». В новой операционной системе появился «темный» и «светлый» режимы. В новой версии ОС также представили Snap Layouts — готовые режимы расстановки окон под разные случаи. Например, когда нужно одновременно запустить две, три или больше программ на одном экране. Система будет сама запоминать их расположение и предлагать расставить их в том же порядке.

Одним из главных улучшений Windows 11 стала производительность. Система стала занимать на 40% меньше места и теперь работает более эффективно — благодаря улучшениям работы с фоновыми задачами.

Microsoft также улучшает жесты, которые пользователь может применять на планшетах и сенсорных панелях. Вместо того, чтобы переключаться в режим планшета, Windows 11 просто адаптируется, позволяя легко прикасаться. Кроме того, улучшены рукописный ввод и голосовой набор. С некоторыми ручками Windows 11 также будет поддерживать тактильную обратную связь. Эксперты полагают: это может означать, что мы увидим много нового оборудования, которое будет поддерживать эти изменения стилуса в Windows 11.

Бета-версия Windows 11 станет доступна в конце июня для участников программы тестирования Windows Insider. Система будет работать на 64-битных компьютерах, минимум с 4 Гб оперативной памяти и видеокартой с поддержкой DirectX 12. Обновление до новой операционной системы для владельцев Windows 10 будет бесплатным.