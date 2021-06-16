В «Севкабель Порту» появилась первая в мире скульптура-радиостанция. Она транслирует музыку, созданную ветром!

Скульптура «Лэтибитрадио» разработана в университете ЛЭТИ. Постамент обыгрывает ретро радиоприемник — из которого, как волны, исходят 144 прута, призванные создавать мелодию при соприкосновении от дуновений ветра. С помощью технологии звукоснимателя и алгоритмов искусственного интеллекта исходящие звуки преобразовываются в электронную музыку, которая транслируется в прямом эфире онлайн радио и непосредственно из динамика, встроенного в постамент скульптуры.

Локация для уникальной скульптуры выбрана не случайно. Ведь «Севкабель Порт», по замыслу ее создателей, соединят в себе природную особенность Петербурга с его ветрами и водными артериями, творческий дух и открытость к новым идеям и технологиям.

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе вуза, скульптура создана для привлечения внимания к вступительной кампании ЛЭТИ, преподавателем которого был великий русский ученный и изобретатель радио Александр Степанович Попов.

Официальное открытие скульптуры «Лэтибитрадио» состоится уже завтра, 17 июня.