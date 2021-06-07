WatchOS с новыми циферблатами, iPadOS с акцентом на многозадачность и iOS 15: что представила Apple на WWDC 2021

WatchOS 8

Apple представила watchOS 8. С обновлением станет проще тренироваться и общаться. Так, в приложении «Здоровье» появится режим медитаций и улучшенный режим анализа сна. Например, теперь «умные» часы смогут анализировать то, как часто пользователь дышит во сне — если с этим возникают проблемы, устройство скажет об этом наутро.

С новой watchOS 8 в качестве циферблата можно установить портрет. За основу «умные» часы возьмут кадр с пользователем, после изменят расположение снимка, вырезая лицо на фото, и сделает его заставкой. Кроме того, теперь с часов можно отправлять фото и gif.

Еще одна новая функция — трансляция видео с дверного звонка на часы через HomeKit. Также с обновлением операционной системы станет удобнее общаться. Теперь можно сразу диктовать сообщения, а потом исправлять в нем ошибки, удалять ненужное и добавлять эмодзи. Все это будет происходит в одном окне — как в Message на смартфоне.