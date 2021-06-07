WatchOS с новыми циферблатами, iPadOS с акцентом на многозадачность и iOS 15: что представила Apple на WWDC 2021

Сегодня, 7 июня, прошла ежегодная конференция для разработчиков WWDC 2021 Apple. Корпорация представила WatchOS с новыми циферблатами, iPadOS с акцентом на многозадачность и iOS 15. Рассказываем о главных обновлениях.
WatchOS 8
Apple представила watchOS 8. С обновлением станет проще тренироваться и общаться. Так, в приложении «Здоровье» появится режим медитаций и улучшенный режим анализа сна. Например, теперь «умные» часы смогут анализировать то, как часто пользователь дышит во сне — если с этим возникают проблемы, устройство скажет об этом наутро.
С новой watchOS 8 в качестве циферблата можно установить портрет. За основу «умные» часы возьмут кадр с пользователем, после изменят расположение снимка, вырезая лицо на фото, и сделает его заставкой. Кроме того, теперь с часов можно отправлять фото и gif.
Еще одна новая функция — трансляция видео с дверного звонка на часы через HomeKit. Также с обновлением операционной системы станет удобнее общаться. Теперь можно сразу диктовать сообщения, а потом исправлять в нем ошибки, удалять ненужное и добавлять эмодзи. Все это будет происходит в одном окне — как в Message на смартфоне.
iPadOS 15
Apple представила iPadOS 15, главное изменение которого — расположение виджетов. Теперь операционная система позволяет размещать виджеты в любом месте рабочего стола — это удобно, если человек использует их в большом количестве. Также появился отдельный виджет для приложения «Файлы».
В iPadOS 15 появилось новое меню многозадачности — оно расположено вверху и упрощает работу одновременно с несколькими окнами. Добавлена новая функция новая функция Quick Note, которая позволяет создавать заметку из любого приложения, просто свайпнув справа налево от нижнего угла.
Еще одно приятное обновление: в iPadOS 15 появилось голосовое приложение «Переводчик», русский язык в котором поддерживается. Также с новой операционной системой приложения разрабатывать можно прямо на iPad и сразу выгружать их в AppStore.
MacOS Monterey
Новая операционная система для компьютеров от Apple получила название macOS Monterey — в честь города в калифорнийском заливе. Появилась функция Universal control («Универсальный контроль»), с помощью которой можно работать на нескольких устройствах одновременно. Также отказались от Automator — его место займет приложение Shortcuts («Команды»).
С обновлением macOS Monterey значительно изменится облик браузера Safari — в частности, он окрасится в цвет открытой страницы, а новое меню для навигации по блокам вкладок будет отображаться слева, а не сверху.
Еще одно обновление — теперь компьютер сможет стать просто дисплеем для iPhone или iPad. Apple сделала новую функцию AirPlay to Mac, с помощью которой пользователь сможет транслировать видео или музыку на любое устройства с macOS Monterey.
Что еще нового?
- SharePlay — это набор системных функций, позволяющих смотреть или слушать контент вместе с другими пользователями во время звонка FaceTime. Пользователи могут разделить друг с другом любимую музыку, сериал, фильм, продемонстрировать свою работу или показать другой контент друзьям и родным в реальном времени.
- Новая интерактивная модель земного шара в Картах и живописные городские маршруты с высокой детализацией — теперь у пользователей ещё больше возможностей найти дорогу в нужное место и полюбоваться красивыми пейзажами в разных точках мира.
- Функция Focus («Фокусирование») помогает пользователям не отвлекаться, автоматически отфильтровывая уведомления, не связанные с текущей задачей. При желании можно установить соответствующий статус. Тогда другие узнают, что пользователь занят и его не следует беспокоить.
AirPods
С обновлением системы станет доступно и обновление AirPods. Пользователь сможет настроить режим прозрачности и выбрать, какие звуки и с какой громкостью будут воспроизводиться, а какие, наоборот, будут отсекаться. Также улучшена интеграция с Siri — например, когда пользователь будет заходить в магазин, заранее составив список покупок, помощник зачитает его в наушниках.
Кроме того, теперь AirPods будет проще отыскать в приложении «Локатор»: если пользователь потеряет наушники, они будут проигрывать звук даже в кейсе, что значительно упростит их поиск. Также поддержка пространственного звука появится на всех устройствах компании. Что касается поддержки Dolby Atmos в Apple Music — появится с сегодняшнего дня.
iOS 15
На ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 Apple представила новую версию iOS. 15-ую по счету — и вот ее главные обновления:
- По FaceTime созваниваться можно будет не только с устройств Apple, а с любых гаджетов. Приложение получит поддержку пространственного аудио и фильтрацию голоса от лишнего шума. Во время звонков пользователи смогут делиться изображением экрана, а также одновременно смотреть фильмы или слушать музыку.
- Обновлены «Уведомления». Пользователи смогут выбрать три режима «Не беспокоить» — «работа», «личное» или «отдых». При каждом режиме будут приходить определенные уведомления — игры не будут мешать работе, а работа отдыху. Функция будет включаться на всех устройствах пользователя одновременно.
- В числе других обновлений добавление русского языка в Quickpath, запуск программу «цифрового наследства» — пользователь сможет оставить свой аккаунт выбранным людям, камера сможет определять текст на снимках, а в Spotlight появится поиск и выдача по фото, знаменитостям и контактам. Также в «Воспоминания» можно будет добавить музыку из Apple Music, Wallet начнет поддерживать документы (но пока только в США), а «Карты» станут более детализированными.
Все фотографии: Apple
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