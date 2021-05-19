Google представила Android 12 — крупнейшее обновление дизайна в истории операционной системы

Google представила новую операционную систему Android 12. Она получила крупнейшее обновление дизайна за всю историю, став «более выразительной, динамичной и индивидуальной, чем когда-либо прежде».
«Android 12 включает самое масштабное изменение дизайна в истории Android. Мы переосмыслили все — от цветов до форм, света и движения. В результате Android 12 стал более выразительным, динамичным и индивидуальным, чем когда-либо прежде», — говорят в Google.
Новая операционная система позволит увеличить время работы благодаря оптимизации работы процессора. Все иконки и уведомления поменяют оформление, а кнопки станут более крупными и округлыми. Также пользователь сможет персонализировать свой смартфон с помощью настраиваемой цветовой палитры и обновленных виджетов.
«Вы выбираете обои, система автоматически определяет, какие цвета доминируют, какие дополняют друг друга, а какие просто отлично смотрятся. Затем она применяет эти цвета ко всей ОС: оттенки уведомлений, экран блокировки, регуляторы громкости, виджеты и многое другое», — отмечают в компании.
Также Google представила новый подход к приватности и безопасности устройств. На Android 12 появилась Privacy Dashboard — специальная панель, информирующая о том, какие разрешения есть у приложений. В случае, если какие-то приложения в данный момент используют камеру или микрофон, пользователь увидит зеленый значок в верхней правой части экрана. Кроме того, теперь пользователи могут предоставить приложениям лишь примерные данные о своем местоположении — например, приложению с прогнозом погоды для корректной работы не нужно знать точное расположение телефона.
Еще одно обновление, касающееся приватности — функция Android Private Compute Core. Она позволит пользователю хранить личную информацию, которая будет изолирована от других разделов телефона и доступа из сети.
Сейчас доступна бета-версия Android 12. Установить ее можно на смартфоны Google Pixel начиная с модели Pixel 3 и новее, а также некоторые модели телефонов Asus, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Techno, TCL, Vivo, Xiaomi и ZTE.
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