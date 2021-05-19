Google представила Android 12 — крупнейшее обновление дизайна в истории операционной системы

«Android 12 включает самое масштабное изменение дизайна в истории Android. Мы переосмыслили все — от цветов до форм, света и движения. В результате Android 12 стал более выразительным, динамичным и индивидуальным, чем когда-либо прежде», — говорят в Google.

Новая операционная система позволит увеличить время работы благодаря оптимизации работы процессора. Все иконки и уведомления поменяют оформление, а кнопки станут более крупными и округлыми. Также пользователь сможет персонализировать свой смартфон с помощью настраиваемой цветовой палитры и обновленных виджетов.

«Вы выбираете обои, система автоматически определяет, какие цвета доминируют, какие дополняют друг друга, а какие просто отлично смотрятся. Затем она применяет эти цвета ко всей ОС: оттенки уведомлений, экран блокировки, регуляторы громкости, виджеты и многое другое», — отмечают в компании.