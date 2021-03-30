Apple разрешила всем сервисным центрам в России официально чинить свою технику

Для того, чтобы чинить технику Apple официально, сервисные центры должны подать бесплатную заявку на участие в программе. В рамках сотрудничества они будут получать от Apple оригинальные запчасти и руководства по ремонту, необходимые инструменты и средства диагностики, а также проходить бесплатное обучение.

Ожидается, что до конца 2021 года программа независимых сервисных центров будет запущена еще в 120 странах мира. Сейчас она доступна России, а также еще почти четырех десятков стран — в том числе Австралии, Бразилии, Индии, Японии, и Саудовской Аравии.

«Программа независимых поставщиков услуг по ремонту стала очень положительным опытом для нас и для наших клиентов. Во время пандемии надежный доступ к запчастям позволил нам адаптировать наш бизнес к внезапно возросшему спросу на ремонтные работы с доставкой по почте со стороны наших клиентов», — говорит руководитель проекта Pro Repair GmbH в Германии Нильс Вебер.