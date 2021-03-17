Samsung представила новые бюджетные смартфоны Galaxy A

Новая серия Galaxy A получила обновленный внешний вид, с закругленными краями и минимальной рамкой вокруг камеры. Младшая модель Galaxy A52 оснащена 6,5-дюймовым дисплеем и оперативной памятью в 4 или 8 гигабайт, старшая Galaxy A72 — дисплеем на 6,7 дюймов и памятью в 6 или 8 гигабайт.

Емкость аккумулятора у Galaxy A52 составляет 4,5 тысячи мА.ч, у Galaxy А72 — 5 тысяч. Модели поддерживают быструю беспроводную зарядку, а также водо и пыленепроницаемость по стандарту IP67 — их можно держать в воде при погружении на глубину до 1 метра в течение получаса.