Samsung представила новые бюджетные смартфоны Galaxy A

Компания Samsung представила новые смартфоны линейки Galaxy А. Бюджетные — их стоимость начинается от 27 тысяч рублей.
Новая серия Galaxy A получила обновленный внешний вид, с закругленными краями и минимальной рамкой вокруг камеры. Младшая модель Galaxy A52 оснащена 6,5-дюймовым дисплеем и оперативной памятью в 4 или 8 гигабайт, старшая Galaxy A72 — дисплеем на 6,7 дюймов и памятью в 6 или 8 гигабайт.
Емкость аккумулятора у Galaxy A52 составляет 4,5 тысячи мА.ч, у Galaxy А72 — 5 тысяч. Модели поддерживают быструю беспроводную зарядку, а также водо и пыленепроницаемость по стандарту IP67 — их можно держать в воде при погружении на глубину до 1 метра в течение получаса.
Новинки Samsung Galaxy A52 и A72 оснащены 32-мегапиксельной фронтальной камерой и основной 64-мегапиксельной. Galaxy A52 может снимать видео в формате 4К даже при малой освещенности. Добавлен и «веселый режим» камеры — его помощью можно применять AR-линзы из платформы Snapchat.
Новые смартфоны доступны в трех пастельных цветах — черный, лаванда и синий. В Galaxy A также впервые установлен стереодинамик — пользователя ждут «богатые низкие частоты, высокая громкость и пространственные звуковые эффекты» с поддержкой Dolby Atmos.
Продажи Samsung Galaxy A52 и A72 стартуют в России 17 марта 2021 года. Стоимость A52 будет начинаться от 26 990 рублей, А72 — от 35 990.
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