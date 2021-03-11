Марк Цукерберг пообещал человечеству возможность телепортации к 2030 году

«Телепортироваться» в другие места люди смогут при помощи умных очков с поддержкой VR и встречаться друг с другом на расстоянии с максимальным эффектом присутствия — настолько реалистичным будет виртуальное «путешествие» в таких очах. По мнению Цукерберга, виртуальная реальность даст человеку возможности буквально ощущать свое физическое присутствие в другом месте, встречаться с людьми на расстоянии — чего сейчас еще не могут дать такие VR-устройства, как шлемы.

Благодаря такой «телепортации» люди начнут меньше перемещаться — например, в командировки. Снижение объемов таких поездок, считает Цукерберг, может помочь в сохранении климата. Кроме того, еще одним преимуществом «телепортации» станет возможность расширения режима удаленной работы для сотрудников компаний — это заметно снизит время и затраты на перемещение к месту работы.

«Мы довольно мало говорили об изменении климата до того, как это реально стало очень важным. Конечно, люди продолжат использовать автомобили, самолеты и все такое. Но чем больше мы сможем развивать такое телепортирование, тем лучше это будет не только для общества, но и для планеты в целом. Это все приведет к каким-то совершенно потрясающим вещам, чем просто звонок кому-то или видеочат. Можно будет просто щелкнуть пальцами, телепортироваться — и вот вы уже сидите в другом месте, а они сидят на своем диване и всем кажется, что вы реально находитесь друг рядом с другом», — заявил Цукерберг в интервью The Information.

Развитие VR технологий позволит создать виртуальных аватаров человека — цифрового 3D-образа человека. «Одна из вещей, которая меня очень вдохновляет — это технологии, позволяющие фиксировать и отслеживать не только мимику лица, но и движения глаз. Продвинутые сенсоры могут дать чрезвычайно реалистичные аватары, при помощи которых можно будет общаться друг с другом. Больше всего мы сейчас заняты тем, как упаковать больше сенсоров в устройства VR, чтобы человек получил как можно больше возможностей ощутить опыт непосредственного общения», — добавил Цукерберг.