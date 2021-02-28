СМИ: карты «Мир» появятся в Apple Pay с конца апреля

С 27 апреля у владельцев iPhone появится возможность привязать карты национальной платежной системы «Мир» к сервису безналичной оплаты Apple Pay. Об этом пишет РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный банкам платежной системой.
Так, банки, выпускающие карты, смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты «Мир» на устройствах Apple для совершения операций с использованием сервиса Apple Pay. При этом каждый банк самостоятельно будет устанавливать для клиентов срок, в течение которого они смогут добавить карту в кошелек Apple.
«Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже», — сообщил РБК представитель Национальной системы платежных карт. Сейчас карты «Мир» можно подключить к мобильным платежным сервисам Mir Pay и Samsung Pay, уточнил источник.
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