СМИ: карты «Мир» появятся в Apple Pay с конца апреля

Так, банки, выпускающие карты, смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты «Мир» на устройствах Apple для совершения операций с использованием сервиса Apple Pay. При этом каждый банк самостоятельно будет устанавливать для клиентов срок, в течение которого они смогут добавить карту в кошелек Apple.

«Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже», — сообщил РБК представитель Национальной системы платежных карт. Сейчас карты «Мир» можно подключить к мобильным платежным сервисам Mir Pay и Samsung Pay, уточнил источник.