Может ли «Человек-паук: Майлз Моралес» заменить поход в кино? Обзор PlayStation 5

Недавно в продажу поступила игровая консоль PlayStation 5, которую еще до выхода окрестили чем-то вроде нового слова не только в индустрии видеоигр, но и, возможно, в технологиях вообще. Киножурналист Дмитрий Барченков делится впечатлениями от приставки, коротко рассказывает о взаимодействии кино и игр, а также называет несколько проектов, где грань между ними стирается.
Давно ли кино соперничает с играми?
Довольно давно. Еще с 1982 года, когда на экраны вышел фантастический боевик Стивена Лисбергера «Трон», начались разговоры о том, что игровая индустрия вполне себе может конкурировать с кинематографом. «Трон» явно заимствовал (в режиссуре, постановке кадра и даже драматургии) различные игровые принципы. Иными словами, визуально и технически копировал интерфейс игры, оставаясь при этом обыкновенным фильмом. Подобные разговоры преследовали и боевики китайского (а позже и американского) режиссера Джона Ву, творчество которого повлияло, например, на сестер Вачовски или Квентина Тарантино. Лента Ву «Круто сваренные» будто еще больше размывала кинограницы. Сам режиссер в последствии и вовсе занялся разработкой игр — игровой проект Stranglehold стал непосредственным продолжением «Круто сваренных».
Влияние игр на кино нетрудно распознать и в других памятниках культуры - взять хотя бы ту же «Матрицу» Вачовски с ее визуальной и смысловой заточенностью на мир будущего. С началом экранизаций видеоигр (их сейчас все не сосчитаешь — «Обитель зла», «Принц Персии», «Кредо убийцы», скоро в прокат выйдет «Охотник на монстров» с Милой Йовович) и приходом компьютерных спецэффектов (того же хромокея) индустрии переплелись еще больше.
Но, наверное, самое крупное слияние происходит на наших глазах. Кинокритики разбирают кинематографическую мощь игр Death Stranding Хидэо Кодзимы и «Одни из нас 2». Игры Heavy Rain (детективный триллер) и «Detroit: Стать человеком (фантастический экшн), которые, скорее, походят на интерактивное кино (с выбором действий персонажа, действующего в рамках стройного сюжета с несколькими финалами). Ровно как и специальный эпизод «Черного зеркала» про разработчиков гейм-индустрии, где действовал тот же принцип — просто нельзя было передвигать героя. Восторженно принятый фильм «Экстаз» Гаспара Ноэ пытался оторваться от киношаблонов схожей с игровой, эстафетной драматургией: зритель будто бы переключался между актерами, на каждом из которых сюжет фиксировался определенное время. А «1917» Сэма Мендеса манерой съемки игрой и вовсе становился: там был и поход персонажей по игровому миру (Франции времен Первой мировой), и так называемые кат-сцены с известными актерами (в условно неигровых точках-вставках появлялись Колин Ферт, Эндрю Скотт, Марк Стронг и Бенедикт Камбербэтч).
Над переплетениями индустрий сегодня даже посмеиваются: ребут культового фильма 1990-х «Джуманджи» нарочито сталкивает игровые и фильмовые каноны, становясь еще и жутко смешной комедией, успех которой позволил снять уже две части.
-
ALDECA studio / Shutterstock.com
В чем революция PS5?
Действительно, очередную PlayStation ждали как новогоднюю елку, тем самым начиная праздник еще в тоскливом ноябре. Предыдущая приставка успела поразить высокой четкостью прорисовки миров и революционными возможностями джойстика с интерактивной панелью и вибрациями. Пятая должна была усилить достижения, что, собственно, и вышло. Визуал стал еще более проработанным (как бы не лучше, чем IMAX в кино), геймпад как никогда втягивает в игровой процесс, а звук впечатляет глубиной. Вкупе же, поговаривают игровые специалисты, все эти новшества в похожей на лист бумаги приставке должны организовать революцию, которая будто наступать плавно — с выходом игр, где мощности консоли будут задействоваться все больше и больше. Пока же ей остается, скорее, поддерживать планку, а не задавать новую. Это хорошо видно по одному из первых релизов — супергеройскому блокбастеру «Человек-паук: Майлз Моралес».
-
playstation.com
Может ли «Человек-паук: Майлз Моралес» заменить поход в кино?
Прошлый «Человек-паук» (для PlayStation 4) типично рассказывал знакомую историю про Питера Паркера, который сталкивался с новой угрозой. Основными преимуществами игры были довольно стройная драматургия, едва ли не идеальное погружением в декорации Нью-Йорка и внедрение сегодня популярного персонажа «паучьего мира» — подростка Майлза Моралеса (впервые появился темнокожий паренек в качестве главного героя комикса в 2011-ом году). Игра была очень классной, но по-настоящему революционный мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», ставший одной из лучших анимаций века ( и получивший “Оскар»), внезапно и быстро затмил игрового «Паучка». В то же время не утихала любовь и к новой киноинкарнации героя — его продолжает играть американский британский актер Том Холланд.
-
playstation.com
Это все и учли создатели первого флагмана PlayStation 5. Питера Паркера сделали внешне похожим на Холланда (чем вызвали негодование фанатов), а друга Майлза Ганке — на друга Питера Неда (актер Джейкоб Баталон) из киновселенной. Вслед за мультфильмом все внимание переключилось на ранее второстепенного Майлза Моралеса, а в саундтрек добавились треки Джейдена Смита — он же исполнил одну из композиций и для анимации. Все вместе дало невероятно крутой результат — игру, от которой практически невозможно оторваться. Но фокус в том, что и особой революции не случилось (кроме визуальной составляющей, конечно): тот же набор мы, и правда, можем встретить и за рамками PlayStation 5, а сюжет значительно уступает киноаналогам. Стирает некоторый скептицизм пандемия — блокбастеров в кино нет, границы закрыты. Так что лучшей поездкой в Нью-Йорк и супергеройским фильмом оказывается именно «Человек-паук: Майлз Моралес».
Напоследок рекомендации
«Черное зеркало: Бандерснэтч»
Где смотреть: Netflix
Зачем смотреть: Наверное, одновременно один из лучших эпизодов этого антиутопического сериала и один из худших примеров интерактивного кино. Практически никакой свободы выбора, зато очень точная реализация концепта проекта.
«1917»
Где смотреть: ОККО
Зачем смотреть: Новое слово в операторском искусстве и попытка по-настоящему связать кино и игру в осмыслении трагического военного прошлого. Работа Сэма Мендеса, автора «Красоты по-американски» и двух предыдущих фильмов про Джеймса Бонда.
«Джуманджи: Зов джунглей»/«Джуманджи: Новый уровень»
Где смотреть: КиноПоиск HD
Зачем смотреть: Один из лучших ремейков в истории современного кино. Крайне смешная семейная комедия с Дуэйном Джонсоном, Кевином Хартом, Джеком Блэком и Карен Гиллан в главных ролях.
«Detroit: Стать человеком»
Где играть: PS4, PS5, Windows
Зачем играть: Выдающаяся игра, сделанная на стыке с интерактивным кино. Масштабное современное высказывание о проблеме искусственного интеллекта, нисколько не уступающее, к примеру, великой картине Ридли Скотта «Бегущий по лезвию».
«Assassin’s Creed Вальгалла»
Где играть: на любой платформе
Зачем играть: Новая часть знаменитой игровой франшизы, которую очень тепло приняли критики. Погружение в суровый мир викингов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.