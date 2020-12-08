Может ли «Человек-паук: Майлз Моралес» заменить поход в кино? Обзор PlayStation 5

Давно ли кино соперничает с играми?

Довольно давно. Еще с 1982 года, когда на экраны вышел фантастический боевик Стивена Лисбергера «Трон», начались разговоры о том, что игровая индустрия вполне себе может конкурировать с кинематографом. «Трон» явно заимствовал (в режиссуре, постановке кадра и даже драматургии) различные игровые принципы. Иными словами, визуально и технически копировал интерфейс игры, оставаясь при этом обыкновенным фильмом. Подобные разговоры преследовали и боевики китайского (а позже и американского) режиссера Джона Ву, творчество которого повлияло, например, на сестер Вачовски или Квентина Тарантино. Лента Ву «Круто сваренные» будто еще больше размывала кинограницы. Сам режиссер в последствии и вовсе занялся разработкой игр — игровой проект Stranglehold стал непосредственным продолжением «Круто сваренных».

Влияние игр на кино нетрудно распознать и в других памятниках культуры - взять хотя бы ту же «Матрицу» Вачовски с ее визуальной и смысловой заточенностью на мир будущего. С началом экранизаций видеоигр (их сейчас все не сосчитаешь — «Обитель зла», «Принц Персии», «Кредо убийцы», скоро в прокат выйдет «Охотник на монстров» с Милой Йовович) и приходом компьютерных спецэффектов (того же хромокея) индустрии переплелись еще больше.