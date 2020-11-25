«Яндекс» представил новую «Станцию Макс» с Dolby Audio и поддержкой 4К

«Станция Макс» поддерживает технологию Dolby Audio, отличается трехполосным звучанием и имеет пять динамиков общей мощностью 65 ватт. На передней панели устройства теперь LED-экран, на который во время использования выводится информация — например, прогноз погоды или анимация. В режиме сна на дисплее всегда будет отображаться время.

В отличии от предшественника «Яндекс.Станции», «Станция Макс» поддерживает воспроизведение видео в 4K HDR. Также новинка может управляться не только голосом — в комплекте со станцией поставляется пульт, с помощью которого можно переключать музыку, выбирать фильмы и регулировать звук.

«Станция Макс» поддерживает подключение проводного интернета через порт Gigabit Ethernet, имеет выход HDMI 2.0, поддержку Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Всего в ней семь микрофонов для управления. При покупке устройства пользователи получают шесть месяцев бесплатной подписки «Яндекс.Плюс Мульти» с Амедиатекой в подарок.