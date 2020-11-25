«Яндекс» представил новую «Станцию Макс» с Dolby Audio и поддержкой 4К

«Яндекс» представил умную колонку «Станция Макс». Новинка поддерживает Dolby Audio и воспроизведение в 4К, обзавелась выходами для аудиосистемы и проводного интернета, а также новой системой управления — теперь не только голосом, но и пультом.
«Станция Макс» поддерживает технологию Dolby Audio, отличается трехполосным звучанием и имеет пять динамиков общей мощностью 65 ватт. На передней панели устройства теперь LED-экран, на который во время использования выводится информация — например, прогноз погоды или анимация. В режиме сна на дисплее всегда будет отображаться время.
В отличии от предшественника «Яндекс.Станции», «Станция Макс» поддерживает воспроизведение видео в 4K HDR. Также новинка может управляться не только голосом — в комплекте со станцией поставляется пульт, с помощью которого можно переключать музыку, выбирать фильмы и регулировать звук.
«Станция Макс» поддерживает подключение проводного интернета через порт Gigabit Ethernet, имеет выход HDMI 2.0, поддержку Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Всего в ней семь микрофонов для управления. При покупке устройства пользователи получают шесть месяцев бесплатной подписки «Яндекс.Плюс Мульти» с Амедиатекой в подарок.
Стоимость «Станции Макс» составляет 16 990 рублей. Предзаказ уже открыт. В продаже устройство появится с 1 декабря.
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