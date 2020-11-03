Xiaomi представила персональный компьютер размером с кубик Рубика

Xiaomi Ningmei Rubik's Cube Mini Computer собран в миниатюрном металлическом корпусе и работает на платформе Intel J4125 с максимальной частотой 2,7 ГГц. Внутри — четырехъядерный процессор со встроенным графическим ускорителем Intel UHD600, оперативной памятью в 6 или 8 ГБ и SSD диском объемом 128 или 256 ГБ.

Несмотря на свои миниатюрные габариты, он может выводить картинку в 4К. Охлаждение при таких нагрузках обеспечивает небольшая турбина, аналогичная тем, которые применяются в ноутбуках.

Кубик Рубика от Xiaomi имеет по одному порту HDMI и USB-Type C для зарядки, два USB 3.0, разъем для наушников 3,5 мм и слот для micro-SD карт. Персональный компьютер поддерживает Bluetooth и двухдиапазонный Wi-Fi 2,4/5 ГГЦ.

Стоимость базовой версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ SSD памяти составит 149 долларов (12 тысяч рублей), более «продвинутой» — 186 долларов (14,7 тысяч рублей).