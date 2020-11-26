Как Михаил Антыков из Videofabrika.ru переводит Петербург (вслед за Эрмитажем!) в VR

Как вы попали в индустрию?

Это интересная история! Я спросил маму в детстве: «Как стать оператором?», на что она ответила: «Увидишь оператора на улице – у него и спроси». Так и получилось. Однажды я работал на раздаче гуманитарной помощи в школе, куда приехала съемочная группа. Я увидел оператора – и спросил. Через год я уже работал в этой студии сам. Если говорить про индустрию инсталляции, видеоинсталляции и контент, то все началось в клубе Jet Set Дениса Попова. Я видел, сколько команда вкладывает в свет и звук, и предложил создать видеоинсталляцию. Она провисела выходные, всем очень понравилась – и Денис решил ее оставить (как раз когда мы уже демонтировали ее и запаковали последний экран!). Потом такие инсталляции начали делать все.

То, чем вы занимаетесь, как-то связано с вашим образованием?

Наверное, я один из немногих специалистов, у кого есть профильное образование. Я окончил экспериментальный курс Санкт-Петербургского Института кино и телевидения. Это был первый год, когда студентов набирали на факультет экранных искусств, на специальность «Режиссер». Я специализировался на компьютерной графике. Звучит это, конечно, очень круто, но в то время я уже работал в коммерческой телевизионной студии, где получил хороший опыт, и не понимал, как один и тот же человек может одновременно преподавать компьютерную графику и сопромат.