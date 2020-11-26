Как Михаил Антыков из Videofabrika.ru переводит Петербург (вслед за Эрмитажем!) в VR

Креативная команда Videofabrika.ru создает интерактивные инсталляции, придумывает видеоролики с использованием VR, делает проекционные танцевальные номера, а с началом карантина разрабатывает программы в онлайн-среде. В портфолио компании – фильм «Эрмитаж VR» и визуальное решение онлайн-ужина премии «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга-2020». О том, как открыть VR-технологии российскому рынку, зачем приклеивать датчики на руки танцовщицы и почему видео 360 – это машина времени, рассказывает основатель проекта Videofabrika.ru Михаил Антыков.
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Михаил Антыков, режиссер цифровых медиа, основатель и генеральный директор Videofabrika.ru
Как вы попали в индустрию?
Это интересная история! Я спросил маму в детстве: «Как стать оператором?», на что она ответила: «Увидишь оператора на улице – у него и спроси». Так и получилось. Однажды я работал на раздаче гуманитарной помощи в школе, куда приехала съемочная группа. Я увидел оператора – и спросил. Через год я уже работал в этой студии сам. Если говорить про индустрию инсталляции, видеоинсталляции и контент, то все началось в клубе Jet Set Дениса Попова. Я видел, сколько команда вкладывает в свет и звук, и предложил создать видеоинсталляцию. Она провисела выходные, всем очень понравилась – и Денис решил ее оставить (как раз когда мы уже демонтировали ее и запаковали последний экран!). Потом такие инсталляции начали делать все.
То, чем вы занимаетесь, как-то связано с вашим образованием?
Наверное, я один из немногих специалистов, у кого есть профильное образование. Я окончил экспериментальный курс Санкт-Петербургского Института кино и телевидения. Это был первый год, когда студентов набирали на факультет экранных искусств, на специальность «Режиссер». Я специализировался на компьютерной графике. Звучит это, конечно, очень круто, но в то время я уже работал в коммерческой телевизионной студии, где получил хороший опыт, и не понимал, как один и тот же человек может одновременно преподавать компьютерную графику и сопромат.
Большой акцент Videofabrika.ru сделала на VR. Когда вы поняли, что за VR будущее?
Этот вопрос был бы актуален года два назад. Я это понял на выставке IFA в Берлине шесть лет назад, куда ездил, чтобы увидеть новые тенденции и посмотреть, как презентуют свои продукты наши зарубежные коллеги. Меня заинтересовала премьера очков Samsung Gear VR: отстояв полтора час в очереди, я зашел в кабинку, надел очки и понял, что теперь все будет по-другому. Я вышел влюбленным в эту технологию и уже представлял, как все, что я снимал раньше, можно усовершенствовать с помощью VR: насколько это усилит и сделает контент более качественным. Вернувшись, я начал изучать фотографию 360 , а потом бегал по рекламным агентствам с очками VR: «Посмотрите, какой новый продукт! Вы можете с ним завоевать сердца зрителей и клиентов!» В России потребовалось около двух лет, чтобы кто-то рискнул использовать эту технологию. Мы отсняли 5 роликов для одного из ведущих иностранных брендов – и все остальные захотели то же самое.
VR действительно становится популярным?
Да, VR занял свою нишу. В основном это игры, образование и экскурсии. VR позволяет оказаться там, где технически или физически это сделать невозможно, увидеть то, чего ты никогда не видел. Причем своими глазами, поворачивая голову, и в отличие от кино, экран не заканчивается – вы продолжаете видеть все вокруг, как в обычной жизни.
Как родилась Videofabrika.ru?
Videofabrika.ru родилась около 15 лет назад с той первой инсталляции, которую я сделал для клуба Jet Set. Потом мы много работали для клубов Юрия Милославского, для его вечеринок, небольших рекламных акций в торговых центрах и фирменных магазинах. Первые интерактивы начались для крупных рейвов в Петербурге. Бренды искали новые инструменты для продвижения на подобных мероприятиях. Именно это я придумывал и реализовывал. Я привлекал к проектам студентов Санкт-Петербургского Института кино и телевидения: мы делали красивые инсталляции для вечеринки в белом, для мероприятий «MX тройника», используя обыкновенные телевизоры и бесшовные панели. Потом рынок сильно изменился, и мы поехали учиться в Лондон. Там я познакомился с моим будущим партнером Андреем Бояринцевым, с которым мы начали делать сенсорные столы и программное обеспечение для них. Тогда практически на каждом мероприятии стоял собранный нами стол SURFX, который позволял отправлять фотографию с этого события на свою почту. Для спонсоров это была прекрасная возможность распространять свой брэндинг, который автоматически наносился на снимки.
Какой проект можно назвать поворотным для вас?
Многие считают, что это съемки фильма «Эрмитаж VR». Для меня это просто новое направление, видео 360 – страсть, которая овладела мной. Я понимал, что самым идеальным будет момент, когда мы сможем использовать очки виртуальной реальности как машину времени и переносить зрителя в другое время, в историю, как это и произошло в проекте «Эрмитаж VR». Поворотных моментов в жизни должно быть много, так я считаю.
А чем вы особенно гордитесь?
Я очень горжусь проектом с Longines – первым интерактивным танцем с проекционным контентом, который мы сделали 12 лет назад! Мы буквально на коленках сделали датчики, которые тейпом приклеили к рукам танцовщицы, и специальной маленькой камерой считывали ее движения. Это позволяло ей создавать необыкновенные абстрактные рисунки от движения рук и ног. Спустя годы это стало очень популярным направлением, и мы тоже не отставали. Так, два года подряд мы делали танцевальный номер с проекцией и проекционными декорациями для международной церемонии «Глобальная энергия». Создавая эти работы, я понимал, в какие моменты публика будет восторженно смотреть на происходящее, и не ошибся. Лидером по прокату в различных странах стал еще один танцевальный номер, когда несколько танцовщиц взаимодействуют с белыми кубами, на которые мы сделали проекцию, и в конце танца составляют форму в виде рекламируемого продукта.
Сколько сейчас людей работает в компании?
Достоинство нашей команды в том, что у нас нет узкопрофильных специалистов. Мы достаточно быстро можем менять род своей деятельности и имеем опыт в разных направлениях. Именно это позволило нам в начале пандемии быстро отреагировать на происходящее и стать не видео-, а онлайн-фабрикой. Мы сохранили проекты, которые связаны с инсталляциями и диджитал-артом, но также начали использовать наши наработки, идеи, активности из офлайна в онлайн-среде. Сейчас мы пытаемся донести до клиентов, что то, что сейчас все называют онлайном, это обыкновенное качественное телевидение, и велосипед придумывать не нужно. До коронавируса у нас было около 20 человек, сейчас осталось 10, потому что каждому из нас приходится совмещать сразу несколько проектов.
Какие в Videofabrika.ru сейчас основные направления?
Создание активностей в онлайн-среде: мы превращаем конференции и вебинары в красивое и интерактивное развлечение. Качество изображения и звука вместе с грамотными художественными решениями важно для нас на каждом проекте не зависимо от бюджета.
Поменялась ли ваша жизнь во время пандемии и что такое Onlinefabrika.ru?
Да, у нас появилось новое направление, и было запущено подразделение Onlinefabrika.ru. Оставшись без заказчиков, диктующих свои правила, мы стали работать исключительно для себя, решив полностью перенести наш офлайн-опыт в онлайн, на экраны смартфонов и ноутбуков. Мы придумали много интересного, чтобы делать трансляции интересными и чтобы зрителю было интересно их смотреть. Все это в результате стало основой нашего нового вида деятельности – Onlinefabrika.ru. И, конечно, нам удалось сохранить съемочный павильон, в котором можно создавать необыкновенные миры в виртуальной среде и с помощью зеленого фона и специальных трекинг-систем переносить себя в футуристические пространства.
Каков видеоконтент будущего?
Это контент, сделанный для каждого из нас персонально, который учитывает то, что мы любим – от цветовой палитры до стилистики. Он будет генерироваться в реальном времени в зависимости от того, где мы находимся, как мы себя чувствуем и чего нам хочется. Надеюсь, его не будет слишком много, потому что наша цель – это контент со смыслом, который позволяет зрителю испытать настоящие эмоции, задуматься, приобрести для себя что-то новое и использовать это в своей жизни.
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